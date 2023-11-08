Тіна Кароль продемонструвала фігуру в новій фотосесії (фото)

Знаменитість позувала в нюдовому топі та спідниці максі.

38-річна українська співачка Тіна Кароль продемонструвала фігуру в новій фотосесії. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Фатальна спокуса", — написала артистка, натякаючи на свою нову пісню "Не святі", у якій є такі рядки.

Перед обʼєктивом камери Тіна Кароль постала з розпущеним волоссям та легким макіяжем. Вона одягла бежевий топ та приталену спідницю максі.

Авторкою знімків стала українська фотографка Яна Яцюк. Вона також раніше знімала акторку Кейт Бланшетт та співачку Біллі Айліш.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Тіна Кароль

"Ох, не святі… Ох не святі…", "Ну, це точно спокуса, фатальніше не буває", "Тіна — це фатальна спокуса", — коментують нову зйомку співачки її фоловери в соцмережі.

Нова пісня Тіни Кароль

У своїй новій композиції артистка закликає зізнаватися в коханні прямо зараз.

"Композиція "НЕ СВЯТІ" покликана донести те, що кохати та освідчуватись важливо сьогодні, а не потім", — писала Тіна Кароль про пісню, яку наразі вже переглянули понад 360 тисяч разів на YouTube.

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася для Vogue Португалія.

Також Фокус писав про ціну повсякденного образу Тіни Кароль.