"Доволі атмосферне": Сергій Жадан прокоментував кліп з Христиною Соловій (відео)

Через поцілунок двох дівчат у музичному відео представники духовності звинуватили творців кліпу в "антихристиянських цінностях".

Український письменник та музикант Сергій Жадан прокоментував свій скандальний кліп зі співачкою Христиною Соловій. Своїми думками громадський діяч поділився в новому інтервʼю DW.

"Ну, я до цього ставився з великою прикрістю, тому що я туди не закладав, ясна річ, ніяких ні антихристиянських, ніяких антидуховних речей. Вийшло доволі атмосферне і красиве відео про любов, про сильних людей, про людей, які не бояться бути собою, про людей, які готові протистояти не надто втішним та оптимістичним обставинам", — відповів письменник на критику їхнього кліпу "Серце", який зняли у львівському храмі.

"Це ж не були кадри про ЛГБТК, ми хотіли показати дуже різних людей молодого віку, але кожен бачить те, що хоче", — вважає Сергій Жадан.

Музикант додав, що якась частина українців лише читає заголовки і не заглиблюється в суть питання, не подивившись саме відео. Тому виник такий резонанс навколо відео, у якому показали поцілунок двох дівчат.

Зокрема музикант наголосив, що ніякі політичні сили не були залучені до цього проєкту, а священиків церкви ніхто не обманював та не приховував від них сценарій.

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Нове інтервʼю Сергія Жадана

Зазначимо, що наразі "Серце" має понад 790 тисяч переглядів на YouTube.

Кліп Сергія Жадана та Христини Соловій

Нагадаємо, на керівництво церкви святого Андрія Первозванного УГКЦ у Львові після зйомок кліпу "чекають зміни".

Також Фокус писав про першу реакцію Сергія Жадана на скандал навколо його нового кліпу.