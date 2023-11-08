Бантики та червона сукня: Нікі Гілтон показала модний вечірній образ

Нікі Гілтон приєдналася до інших ікон стилю на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards 2023.

Світська левиця Нікі Ротшильд-Гілтон продемонструвала свій багаторічний досвід у сфері стилю на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards 2023. 40-річна сестра Періс Гілтон продемонструвала розкішний образ, не забувши про головний тренд цього сезону — бант. Про це пише Daily Mail.

Нікі прикріпила до своєї сукні брошку у вигляді блискучого банта, прикрасила бантом зачіску і навіть її сумочка, всипана стразами, була у формі цього модного аксесуара.

Нікі була лише однією з багатьох зірок, присутніх на заході, що відбувся в Американському музеї природної історії.

Нікі Гілтон Фото: Getty Images

Премія CFDA Awards — це щорічна премія, яка вшановує найяскравіші таланти американської індустрії моди. Ведучою заходу довгий час була 58-річна зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер.

Однак цього року її замінила Енн Гетевей.

Раніше Нікі Гілтон розповіла, що її доньки, шестирічна Лілі-Грейс і п'ятирічна Теодора, а також однорічний син уже познайомилися з кузеном, сином Періс, і чудово проводять разом час.

"Мої діти граються з її малюком щодня після школи. Вони не часто бувають у Нью-Йорку, тому весело збирати всіх кузенів разом", — сказала вона.

Нікі Гілтон ділить дітей зі своїм чоловіком Джеймсом Ротшильдом, онуком третього барона Ротшильда.

Пара одружилася 2015 року під час церемонії, що відбулася в Оранжереї Кенсингтонського палацу.

У 2016 році в них народилася дочка Лілі-Грейс, а в 2017 році — їхня друга дитина, дочка Теодора.

У липні цього року Нікі народила сина, ім'я якого поки не розголошується публіці.

Гілтон розповіла про своїх дітей під час інтерв'ю Yahoo! Life і заявила, що вона дуже рада тому, що її дочки стануть довіреними особами одна одної.

"Мені подобаються сестринські узи — вони непорушні, і в тебе є найкращий друг на все життя. І мені подобається бачити, як мої дівчатка піклуються одна про одну і грають одна з одною", — сказала вона.

Вона зізналася, що її почуття стилю змінилося після того, як вона створила сім'ю.

"Те, що я стала матір'ю, безумовно, вплинуло на те, як я одягаюся. Я за простоту без суєти", — заявила вона.

Нагадаємо, головними зірками CFDA Fashion Awards 2023 стали Серена Вільямс, яка отримала приз, як ікона стилю, і її подруга Кім Кардаш'ян, яка і вручила їй нагороду. А Демі Мур блищала на червоній доріжці в приголомшливій сукні з паєтками.