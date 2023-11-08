На фоні скандалу з росіянами: Потап представив нову пісню (відео)

Напередодні артиста помітили в елітному ресторані Дубая в компанії росіян. Він не коментує скандал, натомість заінтригував новим дуетом.

Український репер Потап (Олексій Потапенко) на фоні скандалу з вечіркою з росіянами представив нову пісню. Уривком артист ділиться у своєму Instagram.

"Новий реліз, нова пісня, дует, як ви думаєте з ким? 1. Настя 2.Swoiia 3.Katarina, хто Вгадає, той молодець!" — написав Потап.

У пісні він співає про любов до "малої".

"Мала, без тебе я крапка, тільки з тобою знак оклику", — йдеться в композиції.

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Потап представив уривок нової пісні

"Може з дружиною Іванушек?", "З Іванушками", — пишуть у коментарях українці, натякаючи на вечірку в Дубаї, де репера помітили в компанії дружини соліста російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка.

Також користувачі мережі висловили невдоволення тим, що музиканта випускають за кордон під час воєнного стану в Україні.

Сам артист не коментує скандал з росіянами, він лише ділиться новинами про свої зустрічі в рамках благодійної діяльності на допомогу Україні.

Фото: Скриншот

"Підтримуємо нашу країну у кожному куточку світу!" — писав Потап.

Потап в ОАЕ

Нагадаємо, Ірина Федишин розповіла, на яких підставах її чоловік виїхав за кордон.

Також Фокус писав про реакцію Анастасії Приходько на скандал з Потапом.