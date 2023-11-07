Ірина Федишин відповіла, як її чоловік виїхав за кордон (фото)
Артистка показалася з чоловіком та двома їхніми синами в Барселоні.
36-річна українська співачка Ірина Федишин відповіла на критику українців щодо того, що її чоловік Віталій Човник, 40, виїхав за кордон під час війни. У своєму Instagram артистка опублікувала фото з поїздки до Іспанії.
Зірка сцени з чоловіком та двома їхніми синами, Юрієм та Олегом, опинилися в Барселоні, де Федишин давала концерт на підтримку ЗСУ.Важливо
Мама двох дітей розповіла, які місця варто обов'язково відвідати під час швидкої екскурсії іспанським містом. Втім, українців у коментарях також зацікавило, як Віталій Човник виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні.
"Цікаво, як чоловік перетнув кордон", "А як чоловік виїхав за кордон??? Чим він особливий???" — пишуть користувачі мережі.
Втім, Ірина Федишин розповіла, що її чоловік виїхав з України на законних підставах, адже має відповідний дозвіл. Вони заробляють кошти для українських захисників, за словами знаменитості.
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"Ви при своєму розумі? Що так все перекручуєте? Поїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки… Поїдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається", — зазначила уродженка Львова.
Український співак та продюсер Віталій Човник та Ірина Федишин одружені з 2006 року. Вони виховують двох синів — Юрія (2011) та Олега (2015).
Нагадаємо, захисник "Азовсталі" розкритикував чоловіків, які незаконно виїжджають за кордон під час війни.
Також Фокус писав про смерть близької людини Ірини Федишин на фронті.