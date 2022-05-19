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Культура Євробачення-2022

Скандал із Федишин: профі чи патріотка? "Розпинати україномовну співачку — справа ворогів України"

Костянтин Рильов
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Ірина Федишин

Скандал зі співачкою Іриною Федишин, членкинею журі, яка поставила Польщі 0 балів на "Євробаченні", показав, що у воєнний час політика пронизує все, ділячи суспільство на свій-чужий, білий-чорний, корисний-шкідливий — щодо перемоги. Думка.

Ідеться про перемогу не на конкурсі, а у війні з Росією. Тобто перемога на "Євробаченні" — це нібито пролог загальної перемоги над ворогом. А якщо ти голосувала чесно?

Нагадаю, Ірина Федишин як одна з п'яти членів журі України поставила польському артисту Крістіана Охмана на 10-те місце з 24 можливих. А балів у розпорядженні кожного члена журі всього 12. Той артист, кого поставили на перше місце, отримує 12 балів, друге — 11 балів, відповідно, артист, який посів 10 місце, отримує 3 бали. Усі члени журі України здали свої варіанти та на цій підставі вивели загальну оцінку. Інші члени нашого журі, виходить, поставили Польщу на набагато нижче місце, ніж Федишин. Польща в результаті їхньої загальної оцінки посіла місце нижче 12-го, тому на виході — 0 балів.

Але є нюанси. Країни Прибалтики нам поставили по 12 балів. Як і Польща. Очевидно, з поправкою на війну. А наше журі Польщі — зеро. Українські судді тепер — зрадники?

Почався хейт співачки, на кшталт: "Та хто ти взагалі така?!"

Ірина Федишин, членкиня українського журі "Євробачення 2022". Хто вона така?

Голова журі — продюсер Вадим Лисиця, але зірка — Ірина Федишин. Блондинка, красуня. Понад п'ятнадцять років на сцені. Найближче до неї на нашій естраді — Оля Полякова. Тільки у Федишин акцент на ліриці, а в Полякової — на іронії. Поп-стиль — а ля радянський гурт "Міраж". Головна аудиторія — жінки. Федишин — міцна професіоналка, яка чесно зробила (заробила!) собі ім'я.

Що ж сталося під час суддівства?

Федишин дала кілька інтерв'ю за три дні. Найдокладніше — Аліні Доротюк.

Ось де розвилка. Цитую Федишин: "Суспільне" нам сказало: "Спирайтеся в оцінці на мистецтво. А народ України сказав спиратися на політику".

"Мені чітко донесли на ТБ, що ви нікого не маєте права дискредитувати на основі політики, статі. Ви повинні керуватися виключно своїми професійними навичками. Там є критерії: вокальні дані, загальне враження від пісні та номера. І з огляду на це все ти складаєш рейтинг країн. Я поставила на перше місце Великобританію", — розповіла співачка.

Тобто ТБ донесло їй правила "Євробачення". Цивілізована Європа. І вона їм слідувала. Навіть як релігійна людина заплющувала очі на сексуальну орієнтацію артистів. Не дискредитувала представників ЛГБТ: "Я абстрагувалася від цього. Я цього не розумію. Для мене це великий гріх. Я їх не засуджую. Нехай вони руйнують своє життя, якщо їм так подобається. Ми всі відповідатимемо перед Богом. Я — духовна людина. Я знаю, що це великий гріх. Але ми — не святі, всі грішать. Та там багато таких учасників. Але я одягла рожеві окуляри. Все класно".

Загалом намагалася бути об'єктивною.

То чого ж хвилюватися?

Журналістка запитує: "Чому тобі соромно зараз перед Польщею?" — "Бо вони отримали нуль балів".

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За результатами голосування журі Україна посідала 4 місце, пропустивши вперед Великобританію (1), Швецію (2) й Іспанію (3)
Фото: Скриншот

Ірина Федишин голосувала, по-європейському. Об'єктивно. А треба було голосувати, як українка, — патріотично. І вона голосувала б так. Але тоді їй треба було пояснити на телебаченні. "Якщо політика, треба було сказати: "Ось тут про таке написано. Але не звертайте на це увагу. Нині ми не можемо бути аполітичними. Навіть якщо вам договір дали в руки", — бідкається співачка.

А чи могли наші телечиновники ризикувати своїми кріслами? Навряд чи. Федишин могла потім послатися на них.

Сподівалися, що співачка сама зрозуміє: є писані правила, а є неписані, голосуй за останніми.

Але Федишин — надто чесна та наївна.

Зробила, як наказали. Сказали: "Голосуйте справедливо. Я поставила Великій Британії 1 місце. А хіба вона не допомагає Україні?" — мало не плаче українська зірка. Так, а співачці потім прилетіло: "Некомпетентна!".

Некомпетентна — у чому? У вокалі? Чи в політиці? Тоді справді запрошуйте депутатів на конкурс пісні, як співачка кричала в ефірі.

Ні, не треба їх там. Отже, судити треба було чесно та професійно?

Начебто так. І тут же Федишин у парі з чоловіком-продюсером заявляє: "Розпинати україномовну співачку — справа ворогів України".

Якщо згадують про ворогів України — значить, справа в політиці?

Чи можна було бути одночасно чесним перед Європою та перед Україною, яка веде війну? Ні. Або судити з точки зору вокалу, або "з точки зору політики".

Ох, нелегка ця справа — бути у воєнний час і професіоналом, і патріотом одночасно.

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