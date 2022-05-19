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Стиль жизни Евровидение-2022

Скандал с Федишин: профи или патриотка? "Распинать украиноязчную певицу – дело врагов Украины"

Константин Рылев
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Ирина Федишин

Скандал с певицей Ириной Федишин, членом жюри, поставившей Польше 0 баллов на "Евровидении", показал, что в военное время политика пронизывает все, деля общество на свой-чужой, белое-черное, полезное-вредное – относительно победы. Мнение.

Речь о победе не на конкурсе, а в войне с Россией. То есть, победа на "Евровидении" – это как бы пролог общей победы над врагом. А если ты голосовала по-честному?

Напомню, Ирина Федишин, как одна из пяти членов жюри Украины, поставила польского артиста Кристиана Охмана на 10-е место из 24 возможных. А баллов в распоряжении каждого члена жюри всего 12. Тот артист, кого поставили на первое место, получает 12 баллов, второе – 11 баллов, соответственно, артист, занявший 10-е место, получает 3 балла. Все члены жюри Украины сдали свои варианты и на этом основании вывели общую оценку. Другие члены нашего жюри, получается, поставили Польшу на еще более низкое место, чем Федишин. Польша в результате их общей оценки заняла место ниже 12-го, поэтому на выходе – 0 баллов.

Но есть нюанс. Страны Прибалтики нам поставили по 12 баллов. Как и Польша. Явно с поправкой на войну. А наше жюри Польше – зеро. Украинские судьи теперь – предатели?

Начался хейт певицы, в духе: "Да кто ты вообще такая?!"

Ирина Федишин, член украинского жюри "Евровидения 2022". Кто она такая?

Председатель жюри – продюсер Вадим Лисица, но звезда – Ирина Федишин. Блондинка, красавица. Более пятнадцати лет на сцене. Ближе всего к ней на нашей эстраде – Оля Полякова. Только у Федишин упор на лирику, а у Поляковой – на иронию. Поп-стиль – а ля советская группа "Мираж". Главная аудитория – женщины. Федишин крепкий профессионал, честно сделавашая (заработавшая!) себе имя.

Что же произошло во время судейства?

Федишин дала несколько интервью за три дня. Самое подробное – Алине Доротюк.

Вот где развилка. Цитирую Федишин: "Суспільне" нам сказало: "Опирайтесь в оценке на искусство. А народ Украины сказал – опираться на политику".

"Мне четко донесли на ТВ, что вы никого не имеете права дискредитировать на основе политики, пола. Вы должны руководствоваться исключительно своими профессиональными навыками. Там есть критерии: вокальные данные, общее впечатление от песни и номера. И, учитывая это все, ты составляешь рейтинг стран. Я поставила на первое место Великобританию", — рассказала певица.

То есть ТВ донесло ей правила "Евровидения". Цивилизованной Европы. И она им следовала. Даже как религиозный человек, закрывала глаза на сексуальную ориентацию артистов. Не дискредитировала представителей ЛГБТ: "Я абстрагировалась от этого. Я этого не понимаю. Для меня это большой грех. Я их не осуждаю. Пусть они разрушают свою жизнь, если им так нравится. Мы все будем отвечать перед Богом. Я – духовный человек. Я знаю, что это большой грех. Но мы – не святые, все грешат. Да там много таких участников. Но я надела розовые очки. Все классно".

В общем, старалась быть объективной.

Так чего же волноваться?

Журналистка спрашивает: "Почему тебе стыдно сейчас перед Польшей?" — "Потому, что они получили ноль баллов".

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По результатам голосования жюри Украина занимала 4 место, пропустив вперед Великобританию (1), Швецию (2) и Испанию (3)
Фото: Скриншот

Ирина Федишин голосовала, по-европейски. Объективно. А нужно было голосовать, как украинка – патриотично. И она бы голосовала так. Но тогда ей надо было объяснить у нас на ТВ. "Если политика, надо было сказать: "Вот тут о такое написано. Но не обращайте на это внимание. Сейчас мы не можем быть аполитическими. Даже если вам договор дали в руки", — жалуется певица.

А могли ли наши телечиновники так рисковать своими креслами? Вряд ли. Федишин мгола потом сослаться на них.

Надеялись, что певица сама поймет: есть писаные правила, а есть неписаные, голосуй по последним.

Но Федишин – слишком честная и наивная.

Сделала, как велели. Сказали: "Голосуйте справедливо. Я поставила Великобритании 1 место. А разве она не помогает Украине?" – чуть не плачет украинская звезда. Ну да, а певице потом прилетело: "Некомпетентная!".

Некомпетентная — в чем? В вокале? Или в политике? Тогда, действительно, приглашайте депутатов на конкурс песни, как певица кричала в эфире.

Нет, не нужно их там. Значит, судить нужно было честно и профессионально?

Вроде бы, да. И тут же сама Федишин в паре с мужем-продюсером заявляет: "Распинать украиноязчную певицу – дело врагов Украины".

Раз упоминаются враги Украины – значит, дело в политике?

Можно ли было быть одновременно честным перед Европой и перед Украиной, ведущей войну? Нет. Или судить по вокалу, или "по политике".

Ох, нелегкое это дело — быть в военное время и профессионалом, и патриотом одновременно.

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