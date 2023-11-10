Різдвяний піст 2023 року: дати за новим календарем

Напередодні Різдва православні традиційно дотримуються посту. Цього року дати Різдвяного посту змістилися у зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар.

Різдвяний піст у 2023 році: нові дати

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року дата святкування Різдва Христового змінилася з 7 січня на 25 грудня. Відповідно змінилися і дати Різдвяного посту — тепер він починається 15 листопада і закінчується 24 грудня.

Різдвяний піст у 2023 році: як потрібно харчуватися

Різдвяний піст традиційно розділений на три основні етапи: з 15 листопада до 6 грудня, з 7 грудня до 18 грудня, з 19 грудня до 24 грудня. Кожен відрізняється різними правилами щодо харчування. Під час першого етапу можна їсти рибу та пити вино в усі дні тижня, окрім середи та п'ятниці, адже вони вважаються суворими — можна лише сухе харчування. Під час другого етапу можна їсти рослинну їжу без олії щопонеділка, щовівторка та щочетверга до страв можете додавати олію. На вихідних можна додати в раціон рибу й олію, а також пити вино. Під час третього, найсуворішого етапу, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок і четвер, олію в їжу дозволено додавати в суботу та неділю. У понеділок, середу та п'ятницю потрібно дотримуватися сухого харчування. Під час усього посту заборонено вживати яйця, молочну продукцію (сир, сметана, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), м'ясні бульйони, м'ясо.

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