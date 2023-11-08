Потужна магнітна буря 9-12 листопада 2023 року: чого очікувати

Уже завтра, 9 листопада, розпочнеться триденна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 9-12 листопада?

Завтра, 9 листопада, розпочнеться триденна магнітна буря амплітудою близько 4 балів, що вважається магнітною бурею середньої інтенсивності. У ці дні метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще сьогодні відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

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