Календар магнітних бур на листопад 2023 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в листопаді метеозалежним людям — розповідаємо далі.

Related video

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли магнітні бурі очікувати в листопаді?

За даними метеорологів, у листопаді відбудеться чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця: