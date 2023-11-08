Девід Бекхем пожартував над дружиною на новому фото з будинку в Лондоні

Девід пожартував над Вікторією під час занять спортом.

На свіжих знімках, які з'явилися в мережі, відомий англійський екс-футболіст Девід Бекхем влаштував кумедний фотосет разом зі своєю дружиною, відомою дизайнеркою Вікторією. На зображеннях Вікторію можна помітити у вишуканих спортивних образах. Про це повідомляє видання Hello!

Фото, опубліковані Девідом у його Instagram, демонструють звичайний день у житті сім'ї Бекхемів. Загадкові рожеві пов'язки на зап'ясті Вікторії та її стриманий спортивний стиль додали особливого шарму цьому несподіваному фотосету.

Вікторія Бекхем займається спортом

Паралельно з цим, Девід зазначив, що Вікторія змінила свою спортивну програму останнім часом, додавши швидкі, але ефективні тренування до свого розкладу. Це свідчить про її рішучість підтримувати фізичну форму.

Девід Бекхем жартував над дружиною

Особливо добре це їм вдається в маєтку Котсуолдс, що враховує розкішну скляну оранжерею та різноманітні розваги для дітей, як-от футбольне поле, будиночок на дереві та намет для сафарі, що роблять цей будинок справжнім райським куточком для всієї родини та спортивно-оздоровчих процедур.

Відомо, що Девід не тільки футбольна зірка: він також займається бджільництвом і випускає мед, який отримав назву "DBee'z Sticky Stuff". Його захоплення бджільництвом навіть знайшло відображення в останньому документальному фільмі "BECKHAM", який став доступним для глядачів на платформі Netflix.

Нагадаємо, що подружжя Бекхемів таємно відремонтувало свій фермерський будинок у Чіпінг-Нортоні.