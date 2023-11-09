Сварка Меган Маркл та принца Гаррі з королівською родиною досягла свого піку, — експерт

Герцогів Сассекських навіть не запросили на ювілей короля Великобританії Чарльза ІІІ.

Розрив принца Гаррі та Меган Маркл із королівською сім’єю Сполученого Королівства досяг рекордного рівня. Про це пише Daily Mail.

Експерт і коментатор Букінгемського палацу Річард Фіцвільямс розкритикував герцога і герцогиню Сассекських за їхній "невідповідний час" у розмові про майбутній день народження короля Чарльза ІІІ в той самий день, коли монарх виголосив свою першу королівську промову перед парламентом.

"Розкол у королівській родині не може бути ширшим, і збентежені придворні, мабуть, цікавляться, що буде далі", — вважає коментатор.

Окрім низки непорозумінь між британським королем та його молодшим сином, раніше стало відомо, що принца Гаррі навіть не запросили на ювілей батька 14 листопада 2023.

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Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Після того, як у січні 2023 в книгарнях з’явилася біографічна книга принца Гаррі "Запасний", з’явилася інформація, що герцогиня Сассекська також хоче укласти подібну угоду для себе.

"Будемо сподіватися, що відома угода про чотири книги з Random House не призведе до ще одного мемуара", — міркує Фіцвільямс.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл відвідала концерт у сукні за понад 250 тисяч гривень.

Також Фокус писав про Геловін 2023 в родині меншого сина короля Чарльза ІІІ та його дружини.