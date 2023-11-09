Кейт Міддлтон пересіла з Land Rover на броньований Jackal-2 (відео)

Із серпня 2023 року Кейт — головнокомандувачка 1-го Королівського драгунського гвардійського полку (QDG).

41-річна принцеса Уельська Кейт уперше відвідала 1-й Королівський драгунський гвардійський полк (QDG) у Норфолку як головнокомандувач полку, де, серед іншого, керувала семитонним бронетранспортером, оснащеним кулеметом, і спробувала себе як оператор дрона. Відповідне відео опубліковано в акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

На роль головнокомандувачки полку Кетрін призначили в серпні 2023 року її свекра, короля Чарльза III.

На зустріч вона приїхала в чорному піджаку, темній водолазці та штанах, але потім переодяглася у військову куртку, шолом і бронежилет.

Старші офіцери розповіли принцесі про будні полку, а також показали умови, в яких проходять службу військовослужбовці, зокрема й жінки.

Під час відвідин казарм Робертсона в Суонтон-Морлі Кетрін проїхалася на британській БРДМ Jackal-2. Капрал Деррейл Тукана, інструктор з водіння, сидів поруч із нею. Він відвіз її до укриття солдатів, а потім дозволив їй узяти на себе керування машиною.

"Це справді здорово. Насправді, вона дуже керована, враховуючи розмір цієї штуки", — поділилася дружина спадкоємця престолу своїми враженнями від керування броньованим транспортом.

"Вона була природною. Вона їздить вдома на Land Rover. Я сказав їй, що це те саме, тільки не поспішайте і повертайтеся туди, звідки ми почали. Вона насолоджувалася кожною частиною поїздки. Це відрізняється від того, на чому вона їздить, це більший автомобіль", — розповів Тукана.

Під час візиту Кейт також зустрілася з сім'ями військовослужбовців QDG, щоб дізнатися про їхній досвід і соціальну підтримку, яку пропонує полк, і вручила медалі за вислугу років і за хорошу службу. Напередодні Поминальної неділі вона також приділила час разом з військовослужбовцями, щоб згадати тих, кого QDG втратила на дійсній службі в останні роки.

Принцеса одягла бронежилет і військову каску Фото: Getty

Перш, ніж полетіти додому на гелікоптері, Кетрін підвищила талісман полку, гірського поні з Уельсу на прізвисько Солдат "Довгонолиций" Емріс Джонс, з молодшого капрала до капрала.

QDG існує вже понад 300 років і був сформований 1959 року внаслідок об'єднання двох старших кавалерійських полків: 1-го Королівського драгунського гвардійського полку 1-го Королівського драгунського гвардійського полку і Королівських заток. Він спеціалізується на розвідці

З моменту свого створення службовці QDG переміщалися по всьому світу і зовсім нещодавно, з червня 2021 року по червень 2022 року, були розгорнуті в Малі в рамках миротворчої операції на підтримку Багатопрофільної комплексної місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації.

Раніше Фокус писав, чому принц Вільям називає Кейт Міддлтон "божевільною".