Зріз моди протягом століть: розкрито тему Met Gala-2024 (фото)

У 2023 році бал Інституту костюма присвятили Карлу Лагерфельду та його лінії краси. У 2022 — "Позолоченому гламуру".

Стало відомо, яка тематика буде в Met Gala-2024. Про це повідомляє Vogue.

Оприлюднено нові подробиці довгоочікуваного балу Інституту костюма в Метрополітен-музеї, який проходить щорічно в перший понеділок травня і який відвідують найбільші зірки всіх індустрій розваг.

Майбутня подія під назвою "Сплячі красуні: пробудження моди" включатиме близько 250 експонатів, зокрема 15 значущих речей, таких як шовкова атласна бальна сукня модельєра Чарльза Фредеріка Ворта 1877 року, що охоплює понад 400 років історії.

Також буде представлено зріз моди протягом століть: від англійського ліфа 17-го століття Єлизаветинської епохи до робіт 21-го століття сучасної індустрії моди, зокрема Філіпа Ліма, Стелли Маккартні та Коннора Айвза. Крім того, тут будуть представлені проєкти легендарних імен моди, зокрема Ельзи Скіапареллі, Іва Сен-Лорана, Крістіана Діора та Юбера де Живанші.

Багато творів буде виставлено разом із сучасними швейними роботами, і всі вони будуть розділені на основну експозицію та три додаткові зони — Земля, Море та Небо — що, за словами Ендрю Болтона, відповідального куратора, "у значній мірі є одою природі та емоційною поетикою моди".

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Все буде втілено в життя в інноваційний спосіб завдяки використанню технологій — від відеоанімації, світлової проєкції та штучного інтелекту до привида Пеппера, техніки ілюзії.

Нік Найт, засновник SHOWstudio, виступить креативним консультантом візуальної презентації, а Сіссель Толаас, яка працювала з Balenciaga, розробить аромати для інсталяцій.

Анна Вінтур на Met Gala-2021 Фото: Getty Images

"Це інноваційне шоу розширить межі нашої уяви та запропонує нам відчути багато аспектів твору, дізнатися більше про його історію та, зрештою, глибше оцінити його красу", — сказав Макс Голлейн, генеральний директор Метрополітен-музею.

Нагадаємо, темою Met Gala-2023 став Карл Лагерфельд, тому деякі гості прийшли в образі його улюбленої кішки Шупетт.

Також Фокус писав про "головну зірку" Met Gala-2023.