Королева Камілла з'явилася на публіці у сукні від кутюр свого улюбленого кольору (фото)

Король Чарльз III ще в 2009 році, коли був принцем, став покровителем Королівського оперного театру.

76-річна королева Великобританії Камілла разом зі своїм 74-річним чоловіком, королем Чарльзом III, відвідала виставу "Дон Кіхот" Карлоса Акости у Королівському оперному театрі, пише Hello.

Її Величність обрала для виходу синю сукню від кутюр від одного з її улюблених дизайнерів, Фіони Клер, з мереживним оздобленням по основній частині та на декольте з V-подібним вирізом. Сукня відрізнялася приталеним ліфом, розкльошеною спідницею до коліна та витонченими мереживними рукавами. Зазначимо, що синій – один із найулюбленіших кольорів дружини короля, і часто на урочисті заходи вона вибирає вбрання саме цього кольору.

Щоб не відволікати увагу від сукні, Камілла підібрала під неї максимально прості темно-сині фактурні туфлі Eliot Zed Serra з гострим носками та капронові колготки.

Хоча королева є шанувальницею стриманих сумочок, для походу на балет вона віддала перевагу мінімуму аксесуарів і взагалі відмовилася від сумки. Натомість Її Величність обрала прості прикраси у вигляді срібного намиста з рожевими та фіолетовими каменями та відповідних сережок-крапель. Інкрустований діамантами значок маку напередодні Дня пам'яті цими вихідними був витонченим штрихом до її образу.

Королівське подружжя за лаштунками театру поспілкувалося з артистами балету Фото: Getty Images

Король був у темно-синьому костюмі-двійці з сорочкою в тонку смужку, бузковою краваткою з малюнком та відповідною нагрудною хусткою. На лацкані його піджака теж красувався мак.

Королівське подружжя сиділо в ложі разом із головою Опікунської ради Королівського оперного театру сером Ллойдом Дорфманом, виконавчим директором закладу Алексом Бірдом та лордом-лейтенантом Великого Лондона сером Кеннетом Олісою.

На виставі також були присутні співробітники Національної служби охорони здоров'я, запрошені на знак визнання їхньої роботи та служіння, викладачі, з якими працює Королівський оперний театр, та учасники хору "Пісні для України".

Чарльз став президентом Королівського балету 2003 року, а 2009-го – і покровителем Королівського оперного театру.

Минулого тижня король і королева вперше з початку свого правління були присутні на державному відкритті парламенту, і Камілла з'явилася там у улюбленій тіарі покійної свекрухи.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла зважилася на модний експеримент і одягла сукню з хижим принтом.