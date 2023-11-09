Галь Гадот показала фільм про терористичну атаку ХАМАС

Показ фільму закінчився масовою сутичкою між проізраїльськими і пропалестинськими протестувальниками біля Музею толерантності в Лос-Анджелесі.

Актриса ізраїльського походження Галь Гадот організувала показ відеозапису звірств терористичного угруповання ХАМАС, скоєних під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня. Показ фільму було організовано в Музеї толерантності в Лос-Анджелесі. У підсумку довелося викликати поліцію, яка застосувала перцеві балончики, щоб розігнати агресивно налаштований натовп. Про це пише Daily Mail.

47-хвилинний відеоролик, наданий Силами оборони Ізраїлю, напередодні ввечері був показаний обраній аудиторії знаменитостей і впливових особистостей у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

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За даними LA Times , на показі були присутні близько 200 осіб, хоча Гадот і великі голлівудські зірки не були присутні. Можливо, це сталося через страйк SAG-AFTRA, який завершився тільки вчора.

Поліцію було направлено в район біля музею задля безпеки задовго до сутичок, і в підсумку їй довелося розпилити перцевий балончик на кількох людей.

Сутичка біля Музею толерантності

Невідомо, чи було когось узято під варту у зв'язку з масовою бійкою. Представник поліції Лос-Анджелеса повідомив журналістам, що станом на вечір середи не було підтверджено жодного арешту.

Музей толерантності, відкритий 1993 року, призначений для вивчення історії забобонів у всьому світі, приділяючи особливу увагу Голокосту.

Лауреат премії "Оскар" режисер Гай Наттів, який очолив цю ініціативу, підтвердив, що Гадот та її чоловік Ярон Варсано "допомогли зробити показ фільму можливим".

Відео слугує викривальним свідченням звірств, скоєних терористами ХАМАС проти ізраїльських громад на кордоні з сектором Газа 7 жовтня, під час яких було вбито 1400 осіб і викрадено 240 заручників.

Наттів, самопроголошений гуманіст, який виступає за вирішення проблеми створення двох держав, згадав Голокост, щоб підкреслити свою позицію.

"Як кінорежисер я поклявся, що ці кадри 7 жовтня не будуть забуті і світ побачить їх. Тому що зараз починається заперечення — це фейк, це не фейк. Ми не можемо пройти повз мовчки", — сказав він i24.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Планувалося провести один показ для 120 глядачів із можливими додатковими показами залежно від того, як прийме публіка.

Повідомляють, що відеовміст викликає глибоку тривогу, і його вже подивилися численні іноземні журналісти та члени ізраїльського Кнесету.

За наявними даними, кадри, які здебільшого були зняті терористами ХАМАСу, включають убивства, масові зґвалтування і обезголовлення ізраїльтян, а також різанину на музичному фестивалі Нова.

Деякі члени Кнесету були настільки приголомшені змістом відео, що покинули показ на середині перегляду.

Галь Гадот публічно не прокоментувала показ.

Зірка "Диво-жінки" служила в Силах оборони Ізраїлю як бойова інструкторка понад десять років тому, що змусило декого замислитися, чи є ймовірність того, що її покличуть на війну з ХАМАС.

Незабаром після нападу ХАМАС на Ізраїль, колишня Міс Ізраїль 2004 стала однією з перших голлівудських зірок, які підтримали Ізраїль, написавши: "Я підтримую Ізраїль, і ви теж повинні це робити. Світ не може сидіти склавши руки, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти!".

Зірка також попросила своїх шанувальників пожертвувати кошти для постраждалих від терактів.

Раніше Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) успішно захопили важливу стратегічну позицію "Аванпост 17", що належить організації ХАМАС. Цей опорний пункт розташований на заході міста Джабалія в Секторі Газа.