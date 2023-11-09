Кронпринц Фредерік із дружиною відвідали виставку на тлі чуток про зраду спадкоємця престолу

До королівської пари зараз підвищена увага після нещодавнього скандалу в ЗМІ.

Данський кронпринц Фредерік і його дружина, кронпринцеса Мері, які зараз приймають у себе монарше подружжя Іспанії, попри всі чутки про зради майбутнього короля, тримають обличчя. Пара разом із королевою Данії Маргрете, королем Філіпом і королевою Летицією відвідали виставку Соролья в Копенгагені, пише Hello.

Принцеса Мері мала елегантний вигляд у топі в стилі бардо і зеленій спідниці з жакардовим візерунком від H&M. З аксесуарів вона вибрала витончене золоте намисто у формі літери F — данину поваги своєму чоловікові Фредеріку. Він зі свого боку був у темно-синьому костюмі в тонку смужку, білій сорочці і краватці.

Кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері Фото: Getty

Наразі публіка уважно стежить за тим, як подружжя поводиться, оскільки нещодавня публікація в таблоїді Lecturas, що спеціалізується на чутках, фотографій кронпринца з мексиканською світською левицею Женев'євою Казановою в Мадриді справила враження бомби, що розірвалася.

Король Іспанії Філіп і королева Летиція — гості виставки Фото: Getty

Резонанс від знімків був таким, що пресслужбі палацу довелося випустити заяву з проханням залишити сім'ю в спокої.

Казанова вже відхрестилася від роману, а кронпринцеса продовжує старанно виконувати свої обов'язки, з'являючись разом із чоловіком на публіці.

Фредерік і Мері зв'язали себе узами шлюбу 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, і наречена була прекрасна в сукні, створеній данським модельєром Уффе Франком, і діамантовій тіарі, подарованій їй королевою Маргрете.

Первісток пари, принц Крістіан, народився в жовтні 2005 року. Нещодавно він помпезно відзначив своє 18-річчя. Через два роки у них з'явилася принцеса Ізабель, а 2011-го подружжя стало батьками близнюків Вінсента і Жозефіни.

Раніше Фокус писав, що кронпринцеса Мері разом з чоловіком сфотографувалася на тлі символу вічного кохання.