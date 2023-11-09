Зої Кравіц та Ченнінга Татума помітили на побаченні після новин про заручини (фото)

Втім, каблучки на руці доньки Ленні Кравіца не було.

34-річна американська акторка Зої Кравіц і актор Ченнінг Татум, 43, вийшли на побачення після новин про їхні заручини. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили на виході з готелю Sunset Tower у Західному Голлівуді, де відбулася вечірка з нагоди закінчення страйку Гільдії кіноакторів.

Важливо Ченнінг Татум освідчився Зої Кравіц

Донька Ленні Кравіца була в мішкуватих джинсах і темному пальті, доповнивши образ масивними черевиками. Втім, каблучки для заручин на руці акторки не помітили.

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Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Тим часом Ченнінг Татум був одягнений у темну куртку, сорочку та коричневі штани, покидаючи готель.

Джерело нещодавно поділилося з People, що Татуму знадобився час, щоб відчути себе щасливим і знайти нове кохання після завершення розлучення з Дженною Деван у 2019 році.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум Фото: Getty Images

Кравіц з'явилася з діамантом на безіменному пальці, коли вони зі своїм коханим були на вечірці на честь Геловіну наприкінці жовтня 2023 року.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум Фото: Gettyimages

Ченнінг і Зої вперше зустрілися, коли обидва озвучували ролі у фільмі "Лего Бетмен" у 2017 році, але на той момент вони обидва були у стосунках.

Нагадаємо, які образи Зої Кравіц та Ченнінг Татум обрали для Геловіну 2023.

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