Ешлі Бенсон, колишня дівчина Кари Делевінь, таємно вийшла заміж за мільярдера

Зірка "Милих ошуканок" раніше офіційно підтвердила вагітність.

Ешлі Бенсон, колишня дівчина моделі Кари Делевінь, пов'язала себе узами шлюбу зі своїм коханим Брендоном Девісом перед народженням первістка. Про це повідомляє Daily Mail.

33-річна зірка "Милих ошуканок", яка цього тижня офіційно підтвердила свою вагітність, вийшла заміж за 44-річного мільярдера, спадкоємця нафтових мільярдів.

Пара заручилася в липні, а новини про весілля з'явилися за кілька днів після того, як мати Бенсон Шеннон поділилася в Instagram фотографією Ешлі та Брендона з обручками.

Інсайдер, близький до Ешлі, розповів InTouch Weekly : "Ешлі Бенсон вагітна. Я не знаю, який у неї термін. Вона носить вільний одяг, уникає фотографуватися і намагається тримати це в таємниці".

Ешлі Бенсон і Брендон Девіс вибирають дитячі речі Фото: Getty Images

Джерело стверджує, що акторка "ймовірно, наразі перебуває на кількох місяцях вагітності".

Він зазначив, що найближче оточення актриси вже знає про те, що вона чекає на дитину. Але він не впевнений, що вона буде повідомляти про це якісь подробиці, поки немовля не з'явиться на світ.

"Але вона вагітна і з нетерпінням чекає цієї нової глави у своєму житті", — сказав інсайдер.

Ешлі Бенсон і Брендон Девіс Фото: Getty Images

Бенсон раніше зустрічалася з 34-річним репером G-Eazy. Пара два роки сходилася і розходилася, перш ніж остаточно розлучитися 2022 року.

Її стосунки з британською супермоделлю Карою Делевінь вважаються її найбільш розрекламованими стосунками, які активно описувалися в ЗМІ.

Тим часом Брендон Девіс недовго зустрічався зі світською левицею Періс Гілтон у 2000-х. Також у нього був роман із Мішею Бартон.

Інший інсайдер повідомив, що вагітність Ешлі "не стала несподіванкою" і що актриса хотіла створити сім'ю з Брендоном.

Хто такий Брендон Девіс

Брендон — онук нафтового магната-мільярдера і є спадкоємцем величезних статків. Його дід, Марвін Девіс, заробив свої статки за допомогою прибуткових ділових угод як у нафтовій індустрії, так і в індустрії розваг.

Згідно з некрологом New York Times за 2004 рік, Девіс-старший продав свої нафтові активи на початку 1980-х років і почав інвестувати в розваги та нерухомість, придбавши такі компанії, як 20th Century Fox, Pebble Beach Company, Aspen Skiing Company і готель Beverly Hills. ...

У Брендона Девіса було четверо братів і сестер. Його брат Джейсон Девіс помер від передозування фентанілу в лютому 2020 року у віці 35 років.

Нагадаємо, раніше Кара Делевінь з'явилася на музичному фестивалі зі своєю новою дівчиною Мінкою.