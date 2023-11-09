У мережу випадково злили дату релізу п'ятої частини "Шрека"

До того, як світ поставила на паузу пандемія коронавірусу, DreamWorks Animation планувала випустити п'яту частину мультфільму 2022 року.

Стажист NBC Universal випадково видав дату релізу п'ятої частини франшизи "Шрек", заніс цей фільм до числа тих, які з'являться в кінотеатрах у 2025 році, опублікувавши список на LinkedIn, але потім швидко видалив пост. Про це повідомляється в акаунті DiscussingFilm.

Засновник і генеральний директор Illumination Кріс Меледандрі, якому доручено перезавантаження франшизи "Шрек", ще у квітні говорив, як триває робота над черговою анімаційною стрічкою про пригоди зеленого огра, його сім'ї та друзів.

Фото: DiscussingFilm

"Ви дивитеся на основні елементи, які полюбилися глядачам, і робите все можливе, щоб зберегти їх. А потім ви старанно працюєте над створенням елементів історії та нових персонажів, які перенесуть вас в абсолютно нові місця. Оригінальний акторський склад відіграє величезну роль у цьому. Ми очікуємо, що акторський склад повернеться. Переговори починаються зараз, і все, що ми отримали, свідчить про те, що актори виявляють величезний ентузіазм з приводу повернення", — підкреслив він.

У минулих фільмах головних героїв озвучували такі актори як Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел), Антоніо Бандерас (Кіт у чоботях), Кемерон Діас (Фіона), Джон Літгоу (лорд Фаркуад).

Після успіху спін-оффу "Кіт у чоботях: Останнє бажання", який заробив у всьому світі 484,6 мільйона доларів, є велика надія, що шанувальники "Шрека" знову вирушать до кінотеатрів, щоб побачити своїх старих друзів.

Едді Мерфі вже заявив про свою готовність повернутися в проєкт.

"Якби DreamWorks коли-небудь випустила ще одного Шрека, я б зробив це за дві секунди. Я люблю Осла. Вони знімалися у фільмі "Кіт у чоботях". Я подумав: "Їм слід було зняти фільм про Осла". Осел смішніший за Кота в чоботях. Я маю на увазі, я люблю Кота в Чоботях, але він не такий смішний, як Осел", — відверто сказав актор.

Едді Мерфі готовий повернутися в проєкт

Команда фільму переживає, чи вдасться переконати Кемерон Діас повторити роль Фіони, адже акторка 2014 року зав'язала з акторською кар'єрою. Надія є, оскільки 2022 року Діас знялася разом із Джеймі Фоксом у комедійному бойовику Netflix "Знову в дії".

"Шрек" — перший мультфільм, який отримав "Оскар" у номінації "Найкраща анімаційна картина" і перевернув уявлення про анімацію, вийшов на екрани 18 травня 2001 року. За бюджету $60 млн касові збори становили $484 млн. "Шрек — 2" (2004), де герой пробує сили вже як король, зібрав ще більше в прокаті — $919 млн. У районі $800 млн зібрали третя (2007) і четверта (2010) частини.

Раніше Фокус писав, що в Шотландії здають в оренду будинок Шрека на болоті.