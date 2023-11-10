Стало відомо, як принц Гаррі відреагував на те, що його не запросили на ювілей батька

14 листопада 2023 британський король Чарльз ІІІ відзначить 75-річчя, проте меншого сина монарха з його дружиною в списку запрошених немає.

За словами королівського експерта, принца Гаррі просто "не хвилює" те, що його не запросили на святкування дня народження його батька, короля Великобританії Чарльза ІІІ. Про це пише New York Post.

Повідомляється, що герцог і герцогиня Сассекські не потрапили до списку гостей на зустріч з нагоди 75-річчя Його Величності в Кларенс-гаусі 14 листопада 2023 року. Втім, менший син британського монарха не сильно хвилюється через це, вважає експерт Річард Фіцвільямс.

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Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Я справді не думаю, що Гаррі хвилює те, що його не запросили на 75-річчя його батька. Розлом глибокий", — зазначив Фіцвільямс.

Разом з цим, Гаррі та Меган усе ще хочуть вибачень від королівської родини.

Експерт додав, що для примирення герцога Сассекського та королівської родини знадобляться роки, натякаючи, що вони більше не довіряють принцу Гаррі з дружиною та їхнім намірам.

"Хто б довіряв Гаррі та Меган, особливо після того, як вони оприлюднили новини про те, що нічого не чули про запрошення на святкування 75-річчя короля Чарльза, за кілька годин до першої промови короля, який відкривав парламент як монарх", — розповідає Фіцвільямс.

Принц Гаррі на коронації батька 6 травня 2023 року Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з ветеранами, військовослужбовцями та їхніми близькими.

Також Фокус писав про пік сварки Сассекських з королівською родиною Великобританії.