Рейчел Зеглер і Гантер Шафер у розкішному вбранні з'явилися на прем'єрі "Голодних ігор"

Актриси сяяли на червоній доріжці в Лондоні, представляючи картину "Голодні ігри: Балада про змій і співочих птахів".

У лондонському BFI Waterloo відбулася британська прем'єра фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". І головними зірками червоної доріжки стали акторки Рейчел Зеглер і Гантер Шафер, які виконали у фільмі головні ролі. Про це пише Daily Mail.

Дія науково-фантастичного фентезі режисера Френсіса Лоуренса розгортається в похмурому антиутопічному майбутньому приблизно за 64 роки до подій, що відбуваються в першому фільмі франшизи 2012 року "Голодні ігри".

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22-річна Рейчел Зеглер зіграла Люсі Грей Берд, дівчину з Дистрикту 12, яка стала одним із перших триб'ютів на Голодних іграх.

Рейчел Зеглер і Гантер Шафер Фото: Getty Images

На червону доріжку Рейчел вийшла в чорній вечірній сукні з прозорими мереживними деталями.

Рейчел Зеглер

24-річна Гантер, яка стала знаменитою після скандального серіалу "Ейфорія", продемонструвала пікантний образ у золотому бралеті з короткими рукавами і глибоким вирізом.

Хантер Шафер

Нагадаємо, фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" — це приквел, дія якого відбувається за 64 роки до подій оригінальних фільмів. Усі картини зняті за романами Сюзан Коллінз.

У ньому показані 10-ті щорічні Голодні ігри, де вперше було представлено наставників, які намагалися зробити зі смертельних змагань підлітків яскраве шоу.

Шанувальники пам'ятають Коріолана Сноу як тиранічного президента Панема, але в цьому фільмі Том Блайт грає його у 18-річному віці, який намагається врятувати свою збіднілу сім'ю і домогтися визнання в якості наставника на Іграх.

Трейлер фільму "Балада про співочих пташок і змій"

У "Баладі про змій і співочих птахів" глядач зануриться в жорстоку, корумповану, але похмуро заворожуючу державу Панем з її небезпечними політичними махінаціями, які разюче актуальні й у наші дні.

Нагадаємо, раніше актриса Дженніфер Лоуренс зізналася, що готова повернутися до ролі Кітнісс Евердін, якщо з'явиться відповідна можливість.