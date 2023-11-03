Зірка фільму "Голодні ігри" готова знову повернутися до зйомок

Дженніфер Лоуренс цілком готова знову зіграти Кітнісс.

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Акторка Дженніфер Лоуренс розповіла виданню Variety у червні під час прес-туру "Без образ", що вона цілком готова повернутися до ролі Кітнісс Евердін у "Голодних іграх", якщо з'явиться відповідна можливість. Тоді вона додала: "Якщо Кітнісс коли-небудь зможе повернутися в моє життя, то на 100 відсотків".

Продюсерка Ніна Джейкобсон наголосила, що все залежить від авторки "Голодних ігор" Сюзанни Коллінз і якщо в неї з'явиться нова історія для Кітніс, вона напише книгу. Режисер фільму Френсіс Лоуренс також підтримав цю позицію, заявивши, що все залежить від тематичної ідеї автора.

Водночас прем'єра приквела "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій" дала життя новій героїні, Люсі Грей, яку зіграла актриса Рейчел Зеглер. Зазначається, що Люсі відрізняється від Кітнісс сексуальністю і вмінням маніпулювати людьми, що створює цікавий контраст між персонажами.

Наразі шанувальники залишаються в очікуванні рішення автора щодо подальшої долі улюблених героїнь, а також можливих майбутніх проєктів у всесвіті "Голодних ігор".

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