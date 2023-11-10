Друга смерть за два дні: у Бразилії 41-річна блогерка померла, прикрашаючи будинок до Різдва

Ваннеса була вдома з батьками, коли втратила свідомість. Лікарям, які приїхали на виклик, залишалося тільки констатувати її смерть.

Бразильська модель і блогерка Ваннеса Манчіні з міста Манаус (штат Амазонас) померла незабаром після того, як прикрасила свій розкішний будинок до Різдва. Причиною смерті жінки, за словами її рідних, став обширний інфаркт, пише The Sun. Вона втратила свідомість, а лікарі "швидкої", які прибули на виклик, констатували смерть.

"Вона була вдома зі своїми батьками, її оглядали лікарі швидкої допомоги, але вона не реагувала. Ванессі був 41 рік, і вона відома своїм щастям і прекрасним почуттям гумору. Сім'я просить поваги в цей час жалоби", — йдеться в заяві рідних для ЗМІ.

На момент смерті у Ваннеси було 30 000 підписників у соціальних мережах, з якими вона регулярно ділилася контентом про здоров'я, подорожі та повсякденне життя.

Співчуття з приводу смерті Манчіні висловив і губернатор штату Акрі Гладсон Камелі.

"З великим жалем я оплакую смерть моєї дорогої подруги Ванесси Манчіні. Ванесса була добре відома своїм почуттям гумору і заразливою радістю, і її, безумовно, буде дуже не вистачати. Я висловлюю найглибші співчуття всім її друзям і родичам, які оплакують цю непоправну втрату", — сказав він.

Ваннеса померла всього через день після того, як від ускладнень після процедури ліпосакції не стало іншої моделі, 29-річної Луани Андраде. Під час операції у неї сталася зупинка серця. Її перевели у відділення інтенсивної терапії для лікування, але незабаром дівчина померла від тромбоемболії легеневої артерії.

Раніше Фокус писав, що американський актор Тайлер Крістофер, котрий найбільше прославився роллю Ніколаса Кассадіна в денній мильній опері ABC "Головний госпіталь", яку він грає з 1996 року, помер на 51-му році життя. Причиною його смерті, як і у випадку з Ваннесою, став обширний серцевий напад.