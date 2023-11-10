Відома українська акторка розповіла, чи її коханий-росіянин змінюватиме громадянство

Катерина Кузнецова сама тривалий час мешкала та працювала в РФ, проте згодом обірвала звʼязки з країною-агресором.

36-річна українська акторка Катерина Кузнецова зізналася, чи її коханий-росіянин планує змінювати громадянство. Деталями особистого життя зірка екрану поділилася в новому інтервʼю Аліні Доротюк.

Як відомо, бойфренд доньки українського футболіста Олега Кузнецова наразі проживає на острові Тенерифе в Іспанії. Ді-джей Максим виїхав з РФ, проте має російське громадянство.

"Він думає про це. Планує це зробити. Зараз займається документами стосовно іспанської резиденції. Йому, звичайно, соромно і він переживає. Усім серцем підтримує Україну", — розповіла Кузнецова.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Катерина Кузнецова з бойфрендом Максимом

Акторка тривалий час мешкала та працювала в РФ, зокрема знімалася у серіалі "Кухня". Втім, після початку великої війни Катерина активно підтримує Україну та розірвала звʼязки з країною-агресором. Наразі вона знімається в українських продуктах.

З Максимом Апліним вони зустрічаються з 2017 року.

"Уже 6 років ми крокуємо рука об руку по світлу, подорожуємо, любимо та підтримуємо одне одного. Ти мій найкращий друг і партнер;) моя любов", — вітав ді-джей свою обраницю навесні 2023.

Катерина Кузнецова

Нагадаємо, Ольга Сумська розповідала, чому її донька Антоніна мовчить щодо війни в Україні.

Також Фокус писав про рефлексії Тараса Цимбалюка щодо його зйомок у кліпі російського гурту "Ленінград".