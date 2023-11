"Тридцять секунд до Марса": Джаред Лето рекламує майбутній тур гурту

Пристрасть до екстремальних видів спорту змусила актора і співака видертися на хмарочос у Нью-Йорку.

Відомий актор і співак Джаред Лето зумів зробити ще один крок до вершини, вилізши на Емпайр Стейт Білдінг у Нью-Йорку, чим дуже здивував своїх шанувальників. За словами Джареда, під час здійснення цього подвигу він більше хвилювався, ніж нервував. Відео сходження музскант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Актор зізнався, що це було складніше, ніж він думав, але задоволення від споглядання сходу сонця з вершини однієї з найсимволічніших будівель у світі того варте.

Джаред Лето прорекламував гастрольний тур гурту з висоти Empire State Building

Джаред опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, висловивши своє хвилювання з приводу майбутнього гастрольного туру.

"Сьогодні ми починаємо SEASONS WORLD TOUR 2024 на честь нашого нового альбому It's The End of The World But It's a Beautiful Day!!!", — написав музикант.

У своєму повідомленні він додав, що з дитинства був зачарований цією знаковою будівлею, і що скелелазіння — один з екстремальних видів спорту, яким він любить займатися.

"Як багато хто з вас також знає, я люблю лазити. Це одне з небагатьох занять, яке відволікає мене від життєвих труднощів і допомагає знайти трохи свободи і спокою", — написав Лето.

Джаред Лето піднявся на Empire State Building

Він додав, що з дитинства був захоплений Емпайр Стейт Білдінгом, і назвав хмарочос "визначною пам'яткою номер один у світі".

"Не впевнений, чи був це рекорд Гіннесса, чи імітація Кінг-Конга, але щось у цій культовій споруді завжди захоплювало мою уяву", — написав Лето.

Співак висловив своє хвилювання з приводу початку туру, додавши, що радий початку гастрольного туру і можливості зустрітися з шанувальниками "в стількох дивовижних місцях по всьому світу".

"Минуло занадто багато часу. Ми сумуємо за вами. Ми любимо вас. Ми побачимося з вами дуже скоро!!!", — написав Лето.

Гурт Джареда Лето анонсував гастрольний тур

51-річний Джаред, соліст гурту Thirty Seconds To Mars, приблизно за 20 хвилин піднявся на східний бік будівлі з 86-го до 104-го поверху, досягнувши висоти майже 400 метрів.

Нагадаємо, Мерайя Кері запалила Емпайр Стейт Білдінг на честь 25-річчя своєї культової пісні про Різдво. Її композиція All I Want For Christmas Is You стабільно посідає перше місце на Billboard Hot 100.

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето вперше з'явився на публіці з новою дівчиною. Джареда Лето помітили в Берліні, куди він прилетів дати концерт.