Дзеркальна дата 11.11.2023: що можна і не можна робити цього дня

Число 11 у нумерології вважається сакральним. Воно поєднує в собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції.

Рунологиня Тетяна Самохіна розповіла, що означає дзеркальна дата 11.11, а також що можна і не можна робити цього дня.

Особливості дзеркальної дати 11.11.2023

За словами рунолога, число 11 у нумерології вважається сакральним. Воно поєднує в собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції. Дві одиниці, розташовані поруч, символізують певний портал між світами, який відкривається саме в містичний "темний" період листопада. Ще дві одиниці дзеркальної дати 11.11.2023 посилюють дію цього порталу, відкриваючи нам небувалі можливості й "таємні кімнати", розташовані між натхненням та інтуїцією.

Також варто звернути увагу на суму чисел (1+1+1+1+1+1= 4). Четвірка уособлює собою все те цінне і матеріальне, що ми можемо отримати за допомогою своїх зусиль і праці. Це гроші, матеріальні блага, інтелектуальні ідеї, які згодом стають діями. Завдання четвірки — нагадувати нам, що ми і тільки ми є творцями свого благополуччя й успіху.

Саме дата 11.11.2023 може стати вашим щасливим талісманом на шляху до нових можливостей і змін на краще.

Що можна робити в дзеркальну дату 11.11:

слухати свій внутрішній голос;

звертати увагу на символи і знаки;

бути відкритим до нового;

приймати себе і свої недоліки;

медитувати;

проводити генеральне прибирання;

звертати увагу на цифри і числа.

Що не можна робити в дзеркальну дату 11.11:

бажати іншим зла;

заздрити і лаятися;

допускати руйнівні думки;

таїти образу;

займатися важкою фізичною працею;

матюкатися.

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