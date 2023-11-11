Принц Гаррі та Меган Маркл "розлючені" через зростання популярності Кейт і Вільяма

Принц та принцеса Уельські укріплюють свій бренд у США, збільшуючи кількість фанатів королівської родини за океаном.

Принц Гаррі та Меган Маркл "розлючені" через зростання популярності Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Про це пише The Sun.

Королівська експертка стверджує, що герцоги Сассекські "злі" через зростання популярності Уельських у США.

Сара Гʼюсон, королівська редакторка Talk TV, сказала, що менший син британського короля та його дружина ризикують залишитися "ізольованими", якщо принц Вільям та Кейт Міддлтон продовжуватимуть розширювати свій бренд поза межами королівства.

Експертка вважає, що у принца Вільяма, прямого спадкоємця британського престолу, тепер є "ціла армія фанаток" після гучних одкровень принца Гаррі в мемуарах "Запасний", а Кейт Міддлтон "виглядає як королева в очікуванні".

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Для Кейт і Вільяма все могло піти зовсім іншим шляхом, і я думаю, що вони були дуже стурбовані тим, як американська громадськість може відреагувати на ці викриття", — сказала Сара.

"Але з опитування видно, що вони на боці Кейт і Вільяма", — додала вона.

Експертка продовжила: "Коли Вільям був в Америці, він був на вершині опитувань, навіть перемігши таких місцевих лідерів, як Джо Байден і Дональд Трамп".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Я думаю, що Гаррі та Меган будуть відчувати розчарування, побачивши, як усе це відбувається. Я думаю, що вони будуть відчувати себе ізольованими, і я думаю, що вони будуть злими", — вважає Гʼюсон.

Нагадаємо, ворожнеча Сассекських з королівською родиною досягла свого рекордного рівня.

Також Фокус писав про ставлення принца Гаррі до того, що його не запросили на ювілей батька.