Зірка "Гри престолів" Гафтор Бйорнссон повідомив про смерть своєї ненародженої доньки

Актор і один із найсильніших людей світу повідомив, що в його дружини Келсі Генсон трапилася пізня втрата плода після того, як їхня донька Грейс народилася на 21 тижні вагітності.

Зірка "Гри престолів" Гафтор "Тор" Бйорнссон розповів, що в його дружини Келсі Генсон сталася пізня втрата плоду. Актор, найвідоміший за роллю Григора Клігана на прізвисько "Гора" в серіалі HBO, поділився в соцмережах, що Грейс Морган Гафторсдоттір народилася на терміні 21 з половиною тижня, пише Daily Mail.

Опублікувавши знімок із дружиною, Гафтор підписав публікацію: "З великою скорботою ми повідомляємо про народження нашої доньки, Грейс Морган Гафторсдоттір, яка народилася 8 листопада на терміні вагітності 21,5 тижня. Після помітного уповільнення рухів ми виявили, що її серце перестало битися. Слова не можуть описати наш біль від цієї втрати або наше щастя від можливості провести хоч трохи часу з нашою донькою".

Хафтор із сумом написав про втрату дитини і зазначив, що дух Грейс "живе через нас, її братів і сестер. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей час, оскільки ми сумуємо про цю нестерпну втрату. Спасибі всім за добрі слова і підтримку".

Гафтор Бйорнссон із дружиною

У Тора і Келсі вже є трирічний син Стормур, і про нову вагітність вони повідомили тільки кілька тижнів тому.

Тоді Гафтор написав, що дуже радий повідомити, що їхня сім'я стає більшою.

Гафтор Бйорнссон із сім'єю

Бйорнссон і Генсон одружилися в жовтні 2018 року на батьківщині актора, в Ісландії.

Після весілля Бйорнссон поділився фотографією себе і своєї дружини, написавши: "З великим задоволенням тепер я можу називати Келсі Морган Генсон своєю дружиною!".

Нагадаємо, Хафтор Бйорнссон — ісландський спортсмен і актор, переможець (2018) і багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети".

Хафтор прославився роллю Григора Клігана на прізвисько "Гора" в хітовому серіалі "Гра престолів". Також він знімався у фільмі "Варяг" 2022 року. Він отримав цю роль завдяки своїй неймовірній силі та високому зросту — 206 см.

Хафтор на змаганнях силачів 2015 року "Найсильніший вікінг світу" в Норвегії примудрився побити тисячолітній рекорд. Силач протягнув 650-кілограмову 10-метрову колоду на 5 кроків вперед. Колишній рекорд було встановлено на початку X століття ісландським вікінгом Ормом Сторолфссоном на прізвисько Орм Сильний, який проніс на собі корабельну щоглу аналогічної ваги на три кроки, перш ніж зламати спину.

Раніше чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відвідав тренувальний табір ісландського стронгмена Хафтора Бйорнссона.