Принц Гаррі псує бренд Меган Маркл, — експерт

У січні 2023 син британського короля Чарльза ІІІ випустив біографічну книжку, у якій розкрив низку скандальних подробиць із життя в королівській родині.

Меган Маркл вважає, що принц Гаррі "псує її бренд". Про це розповів королівський експерт Річард Кей у подкасті "Palace Confidential".

Фахівець зазначив, що герцогиня Сассекська наполегливо працює, намагаючись "відновити свій бренд" після виходу пари з королівської родини у 2020 році.

"Я думаю, ми можемо бути впевнені, що одна річ, яку вона насправді робить, — це є мамою і проводить час зі своїми дітьми, але це цікаво", — розповів Кей.

Меган і Гаррі є батьками 4-річного сина Арчі та 2-річної дочки Лілібет Діани.

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Королівський експерт також вважає, що дружина принца Гаррі намагається мовчати про свої наступні проєкти після того, як син Чарльза ІІІ випустив свої мемуари "Запасний" у січні 2023 року. Зокрема в книжці він розповів про бійку з братом, втрату цноти, своє призначення бути "запасним" для принца Вільяма.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Втім, Кей додав, що, залишаючись поза центром уваги, Меган Маркл буде "важче" підтримувати свій бренд.

"Чи це тому, що вона хотіла дати трохи більше місця Гаррі, який цього року так багато мав?" — зазначив фахівець.

Нагадаємо, чого чекає принц Гаррі від батька та брата.

Також Фокус писав про образу герцогів Сассекських на принца Вільяма та Кейт Міддлтон через зростання їхньої популярності.