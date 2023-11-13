Королівська родина Нідерландів оновила державні портрети (Фото)

Легка неголеність і рожева сукня з глибоким декольте: король і королева Нідерландів постали в нових незвичних образах на фотосесії для державних портретів.

З нагоди десятиліття на королівському троні король Нідерландів Віллем-Олександр і його дружина королева Максима знялися в стриманій класичній фотосесії для державних потретів.

король Нідерландів Віллем-Олександр і його дружина королева Максима

Фотографії подружжя були опубліковані на офіційній сторінці Королівського дому . Відомо, що важливі портретні фотографії для королівської сім'ї були виконані відомим голландським фотографом і кінорежисером Антоном Корбейном.

Локацією для фотосесії став палац Нордейнде, який є одним із трьох офіційних палаців родини. Його геолокація в самому центрі Гааги в провінції Південна Голландія. Саме цей палац використовується офіційним офісом короля і королеви Нідерландів, де вони проводять усі робочі години.

Щодо образів, які родина обрала для офіційної події. На фото можна побачити, що королівська родина обрала вишукані та стримані рішення.

Наприклад, Віллем-Олександр для оновлення державних портретів одягнув звісно ж офіційний королівський костюм. Доповнив його стриманий образ Орден Нідерландського Лева на грудях першого класу — Лицаря Великого хреста. Відомо, що ця нагорода друга за статусом нагорода в Нідерландському королівстві. На фото також видно легку неголеність на обличчі короля і невимушену укладку волосся.

Якщо з чоловічим образом все просто, то на образі королеви є, чим помилуватися і що розглянути.

Королева Максима для спільних фотографій з чоловіком та окремих державних портретів обрала ніжну рожеву сукню до підлоги та доволі відвертим вирізом декольте. Зверху і до стегон сукня обтягує доволі підтягнуту фігуру королеви, а вже нижче до низу сукня переходить у легкі фатинові квіти. Відомо, що дизайнером цієї сукні є голландець Ян Таміау.

Доповнили її образ прикраси — на шиї королеви видніється доволі масивне кольє, на обох кистях рук по масивному браслету, на вухах виразні сережки, ну і, звісно ж, як без корони королеви.

Окрему увагу варто приділити зачісці королеви, яка доволі стримана та елегантна. Для фото королева підібрала волосся і доповнила все не нав'язливим легким макіяжем.

Звичайно, як і чоловік, королева Максим одягла свої відзнаки — Великий хрест Ордену Нідерландського Лева і зірку Великого хреста Ордену Оранського Дому.

Варто зазначити, що Віллем-Олександр посів королівський трон у 2013 році, тоді, як його мати, королева Нідерландів Беатрікс, виявила добровільне бажання покинути престол. Тоді королева офіційно повідомила, що робить це на користь свого старшого сина, спадкоємця Віллема-Олександра. Таким чином уперше за 123 роки в Нідерландах посів престол чоловік. На той час королю було 46 років. Він став наймолодшим монархом Європи.

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