Усі зіркові друзі та нова дівчина: як Леонардо Ді Капріо відсвяткував 49-річчя

Привітати суперзірку прийшли знаменитості першої величини. Однак його колишню дівчину Вікторію Ламас на вечірку не пустили.

Леонардо Ді Капріо 11 листопада відсвяткував своє 49-річчя. І хоч актор славиться своєю замкнутістю, але вечірку він все-таки влаштував. І вітати його з'їхалися зірки з усього світу. Біля місця проведення вечірки в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз були помічені Кім Кардаш'ян, Кейт Бекінсейл, Зої Салдана, Ріта Ора, Олівія Вайлд разом із Крісом Роком, Ченнінг Татум і Зої Кравіц. Як зірка "Титаніка" відсвяткував день народження, пише People.

Деякі селебріті заходили через головний вхід і позували папараці, як Кейт Бекінсейл, яка з'явилася в оригінальній сукні з оздобленням у вигляді "Серця океану", знаменитого кольє з "Титаніка".

А Леді Гага, Сальма Гаєк і Снуп Догг намагалися зберегти інкогніто. Сам Леонардо уникав фотографів, але відомо, що на вечірці до нього приєдналася його нова дівчина — італійська модель Вітторія Черетті. Пара "ніжно цілувалася всю ніч", за словами інсайдера.

А ось його колишній дівчині, Вікторії Ламас було відмовлено у вході на вечірку, на якій був "суворо дотримуваний" список VIP-гостей.

Вікторію Ламас не пустили на вечірку Лео

На вечорі були присутні також Бейонсе та її чоловік Джей-Зі, а також Ексл Роуз і близький друг Лео Тобі Макгуайр. А Зої Салдана, 45 років, і її чоловік Марко Перего вирушили на вечірку Лео після гала-вечора Baby2Baby

Ліл Вейн також був присутній і навіть виступав, додає джерело, зазначаючи: "У якийсь момент усі співали класичний хіп-хоп".

Однак Ді Капріо залишався в центрі уваги, оскільки, за словами джерела, в якийсь момент актора "піднімали і носили по кімнаті на руках".

Лео з помпою відсвяткував своє 49-річчя

Вечірка тривала до світанку, і багато гостей залишалися навіть після 4 ранку.

Кім Кардаш'ян залишає вечірку Леонардо Ді Капріо

Гості на вечірці Лео святкували до ранку

Зіркове святкування дня народження Ді Капріо відбулося одразу після виходу його останнього фільму "Вбивці квіткового місяця", прем'єра якого відбулася в кінотеатрах 20 жовтня.

У фільмі актор зіграв Ернеста Буркхарта, який разом із Вільямом Гейлом у виконанні Роберта Де Ніро розробив і реалізував план з убивства представників племені осейджів, на землях яких знайшли нафту.

Фільм заснований на однойменній книзі Девіда Гранна 2017 року, в якій основна увага приділяється розслідуванню ФБР убивств корінних американців осейджів в Оклахомі протягом 1920-х років.

Це вшосте, коли Лео працював зі Скорсезе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Вітторію Черетті, нову дівчину Леонардо Ді Капріо, від якої він, як повідомляють інсайдери, без розуму. Ймовірно, італійська модель саме та дівчина, з якою актор стане розсудливим.