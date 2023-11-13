Королева Камілла представила новий головний убір від знаменитого капелюшника (фото)

Філіп Трейсі свого часу створив для Камілли й оригінальний капелюшок на її весілля з принцом Чарльзом 2005 року.

76-річна дружина короля Чарльза III, королева Камілла, на службі у День пам'яті біля військового меморіалу Кенотаф мала елегантний вигляд у чорному пальті, прикрашеному брошкою з маком. Відповідні знімки з 'явилися в акаунті монаршого подружжя в Instagram.

Сукня-пальто чорного кольору з вовни і атласу створена одним з найбільш довірених дизайнерів Її Величності Фіоною Клер. Востаннє це вбрання Камілла одягала на похорон Єлизавети II.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Якщо принцеса Вельська не вперше з'явилася на публіці в пальто і капелюсі, то Камілла цього разу вибрала новий головний убір — елегантне творіння, прикрашене ефектним пір'ям, згорнутим в абстрактну земну кулю. Його автор — знаменитий ірландський дизайнер капелюхів Філіп Трейсі.

Останні два десятиліття жінки монаршої сім'ї постійно звертаються до ірландського модиста через його новаторські головні убори і творчий підхід до мистецтва, одягаючи його вироби на всі світські заходи, від Royal Ascot до королівських весіль.

Королева Камілла, тоді ще Камілла Паркер Боулз, одягала оригінальний капелюшок цього дизайнера на своє весілля з принцом Чарльзом 9 квітня 2005 року у Віндзорській ратуші в межах цивільної церемонії.

Весільну сукню для неї створили лондонські кутюр'є Анна Валентайн і Антонія Робінсон. Це було красиве вбрання з шифону і шовку кремового кольору. Також вони пошили для неї унікальну сіру шовкову сукню-пальто з вишитими золотими деталями для вінчання в соборі Святого Георгія.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон на службі пам'яті була в тому самому капелюсі, який одягала на випускний принца Вільяма у Військовій академії Сандхерст у 2006 році. Її автором також є Філіп Трейсі.