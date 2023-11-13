Стало відомо, який вигляд має син Олега Сенцова: дружина режисера показала відео

Багатодітний батько Олег Сенцов, який активно воює на фронті, приїхав на святкування дня народження свого молодшого сина Дем’яна.

Відеоролик із першого Дня народження хлопчика опублікувала в себе в соціальних мережах дружина режисера Вероніка Вельч.

"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця й назад. Із Днем народження, Демічка!" — написала жінка.

На відео Вероніка тримає свого сина Дем’яна, а в цей час поряд стоїть Олег Сенцов із тортом у руках і намагається разом із сином задути свічку. Для святкувань родина обрала торт у вигляді бомби, який зараз дуже популярний серед українців.

Знаково, що в цей день поряд із хлопчиком вдалося бути і татові, режисеру та військовослужбовцю Олегу Сенцову, який нещодавно отримав поранення.

Відомо, що хлопчик з’явився на світ в Америці, і перші місяці його життя Олег Сенцов не бачився із сином. Уже згодом Вероніка повернулася на Батьківщину та познайомила Дем’яна з батьком.

Варто зазначити, що пара одружилася у 2022 році вже після початку повномасштабної війни. Це не перший шлюб режисера, у свої 47 років він уже має двох дорослих дітей — Аліну Сенцову, якій 21 рік, і 19-річного Влада Сенцова. Відомо, що Владислав має невиліковну хворобу — аутизм, про яку режисер розповів нещодавно.

Нагадаємо, Сенцов потрапив під артобстріл і був поранений уламками.