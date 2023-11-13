Найбагатша співачка України Камалія вперше після новини про розлучення розповіла про стосунки з чоловіком

46-річна співака Камалія (справжнє ім’я Наталя Шмаренкова), вперше після новини про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, розповіла, які у них стосунки зараз.

Подробицями особистого життя вона поділилася в програмі "Ближче до зірок".

Зокрема, Камалія відзначила, що вона нині проживає в Україні, а її чоловік з доньками в Лондоні.

Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нині пара знаходиться в дружніх стосунках. Оскільки вони мають спільних дітей, вони вимушені мати гарні стосунки. Коли доньки співачки приїжджають в гості, Захур у більшості випадків їде з ними і вони відпочивають родиною.

Крім особистих стосунків, їх пов’язують спільні благодійні проекти, тому не спілкуватися пара не може.

Щодо того чи дійсно Камалія офіційно розірвала 20-річний шлюб з Захуром точно не відомо, адже сама співачка цього не коментує.

Співачка шокувала шанувальників звісткою, що її шлюб розпався після 20 років. Звісно всі досі цікавить питання, що стало причиною їх розриву.

За чутками, Камалія не знаходить спільної мови зі старшою донькою Захура від першого шлюбу. На основі цього в пари почалися непорозуміння, сварки. В результаті зараз подружжя живе окремо.

Однак, варто зауважити, що на важливі заходи Захур намагається з’являтися разом з дружиною та співачкою.

Камалія поки не готова публічно виносити сімейні стосунки, тому наразі просить не задавати їй гострих питань щодо чоловіка та сім’ї.

Нагадаємо, Камалія показала зустріч з доньками.