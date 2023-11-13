"Гарфілд" повертається! Вийшов трейлер перезапуску популярного мультфільму (відео)

Картина вийде на екрани 24 травня 2024 року.

Sony Pictures Entertainment представила перший трейлер анімаційного фільму про пригоди рудого кота Гарфілда, який так і називається "Фільм про Гарфілда" і розповідає історію маленького кота і його господаря Джона Арбакла.

Трейлер обігрує деякі ключові риси тварини, зокрема її любов до лазіння, і владу, яку вона має над Джоном. Крім докладного опису того, як він уперше зустрів свою людину, фільм розповість історію про те, як життя Гарфілда перевертається з ніг на голову, коли він дізнається, що його батько Вік (Семюел Л. Джексон) все ще живий і блукає світом як залізничний кіт. Життя виглядає досить приємним для Гарфілда, собаки Оді та Джона в їхньому затишному будинку, наповненому лазаньєю. Але коли Гарфілд і Оді опиняються далеко від дому і губляться, їхні шляхи несподівано перетинаються з Віком, і почуття вулиці сивого старого кота — єдине, що може привести їх назад до Джона.

Гарфілда озвучить зять Арнольда Шварценеггера, актор Крісс Пратт. Суперечки навколо його участі у фільмі вже заплямували його репутацію через особисті та політичні погляди актора за кадром. Наприклад, він висловлювався, що суворий у вихованні дітей, йому приписували расистські коментарі в соцмережах, а також пригадали зв'язок із церквою Гіллсонг, яку такі знаменитості, як, наприклад, Елліот Пейдж, засудили за приниження та образи ЛГБТ-спільноти.

"Я ходжу до церкви, яка відкриває свої двері абсолютно для всіх. Я людина, яка вважає, що кожен має право любити того, кого хоче, незалежно від осуду ближнього", — відповів він хейтерам.

Попередня роль Пратта в озвучці у фільмі "Супер Маріо Бразерс" була піддана критиці за те, що звучала надто схоже на його типовий голос, а трейлер "Гарфілда" припускає аналогічну лінь у його зображенні культового кота.

Його колегами по дубляжу стали Семюел Л. Джексон, Ніколас Голт, Бретт Гольдштейн і Ганн Воддінгем. Режисером картини виступив Марк Діндал.

Картина виходить на великі екрани 24 травня наступного року.

Гарфілд — це фактично приквел культової комедії "Гарфілд" 2004 року за мотивами коміксів Джима Девіса. Фільм рознесли критики, однак це не завадило йому стати комерційно успішним. При бюджеті в 50 млн доларів картина заробила в прокаті понад 200 млн.

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