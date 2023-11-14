Блогерку Аліну Шаманську обікрали в Америці: перші подробиці

У блогерки забрали всі цінні речі, які вона мала

Телеведуча та блогерка Аліна Шаманська розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в Америці.

Подробиці телеведуча розповіла на своїй сторінці інстаграмі.

Зокрема, як і майже кожного дня, Шаманська почала свій ранок з публікації сторіс в яких показує, як вони разом з сином Артуром прямують до автівки, щоб поїхати до школи. Але цього разу на Шаманську та її сина очікувала неприємна ситуація. Автівку блогерки обікрали. Як розповіла згодом Шаманська це сталося з нею в Америці не вперше.

"Тут бажаємо вам доброго ранку і ще не знаємо, що чекає нас в авто. Це максимально неприємно, бо сталося вже в 3-й раз. Машину вночі обікрали", — написала Шаманська.

Вона також уточнила, що вкрали її окуляри Versace в чохлі та подарункові карти на 200 доларів.

Шаманська також додала, що злодіям вдалося легко взламати машину, оскільки в ній і так було зламане вікно.

Аліна Шаманська

Також блогерка розповіла, що це доволі часті випадки в Америці і вона не виключення. Раніше в неї з балкону будинку, де вони живуть з сином, викрали два велосипеди, один з яких був повністю новий і обійшовся їй в 135 доларів, а інший — це був подарунок синові.

Варто відзначити, що останнім часом у Аліни Шаманської трапляється багато неприємних ситуацій. Наприклад, після останнього візиту в Україну, вона повернувшись в Америку і побачила, як з її квартири зробили смітник. Тоді Аліна Шаманська показала безлад в квартирі та пообіцяла людям, які це зробили виставити публічно їх імена, якщо вони це не виправлять. Саме тоді зламали вікно в її автівці.

З початку повномасштабної війни Аліна Шаманська разом з сином Артуром проживають в Америці. Вже через пів року життя за кордоном Аліна Шаманська шокувала шанувальників новиною, що розлучається зі своїм чоловіком, актором та режисером Русланом Ханумаком. Все сталося після відвертого фото її чоловіка зі скандальною блогеркою з Дніпра Анною Алхім.

Як тоді з’ясувалося, Аліна Шаманська вже певний час сама жила в Америці і мала проблеми в сім’ї.

Нині телеведуча самостійно виховує та утримує сина. Вона багато працює, про що розповідає в своєму блозі та часто ділиться, як їй складно самій за кордоном. Попри усі трудної телеведуча боїться повертатися в Україну разом з сином.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська показала як вона з сином відсвяткувала Геловін в Каліфорнії.