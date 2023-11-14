85-річний Ентоні Гопкінс порадував шанувальників запальним танцем на кухні (відео)

Сер Ентоні починає приготування їжі з танців.

Оскароносний британський актор Ентоні Гопкінс у свої 85 років не втрачає оптимізму і демонструє, що перебуває у чудовій формі. Підтвердження тому — його нове відео, яке знаменитість опублікував на своїх сторінках у TikTok та Instagram.

Сер Ентоні намагається танцювати румбу між хромованою духовкою і кухонним островом, на якому стоїть лазанья у вигляді напівфабрикату. Він дуже зосереджений на своїх рухах і навіть у якийсь момент заплющив очі, але потім посміхається і йде з кадру.

На ньому — чорний светр і такого ж кольору штани.

"Гей, чувак, тобі подобається, як я танцюю румбу...? Недільна атмосфера", — підписав відео Гопкінс.

У коментарях до відео прихильники освідчуються йому в коханні та захоплюються його гарним настроєм і непоганими танцювальними навичками.

"Раптово мені потрібно, щоб @Ентоні Гопкінс і @Стенлі Туччі тусувалися на кухні та розмовляли про італійську їжу", — написав один чоловік, посилаючись на акторське шоу "Стенлі Туччі: У пошуках Італії", — написав один із фоловерів.

"Люблю вас!", "Найкращий актор у світі", "Це змусило моє серце посміхнутися", "Немає нічого кращого, ніж танцювати, поки готуєш", "У сера Ентоні Гопкінса є кілька рухів!", "О боже! Ніколи не думав, що доктор Лектер колись вчинить так!", — коментують інші.

У 1993 році Ентоні Гопкінса посвятила в лицарі британська королева.

Світову славу йому принесла роль доктора Ганнібала Лектера спочатку в гучному трилері жахів "Мовчання ягнят" (1991), а потім ще раз у "Ганнібалі" (2001) і "Червоному драконі" (2002).

Серед відомих акторських робіт Хопкінса такі фільми, як "Лев взимку", "Магія", "Людина-слон", "Дракула Брема Стокера", "Залишок дня", "Країна тіней", "Легенди осені", "Ніксон", "Амістад", "Маска Зорро", "Знайомтеся, Джо Блек", "Тор", "Тор 2: Царство темряви", "Ной", "Трансформери: Останній лицар", "Тор: Раґнарек", "Найшвидший "Індіан"", "Батько" тощо.

З 2000 року живе в США, отримавши американське громадянство. У 2003 році Ентоні Гопкінс став володарем зірки на Голлівудській алеї слави, з 2008 року є членом Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Актор є лауреатом двох премій "Оскар", спеціальної премії "Золотий глобус" (2006) за внесок у кінематограф, "Сатурн" (1992) і "Еммі" (1976, 1981), а також п'яти премій BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008, 2021).

Ентоні Гопкінс вписав своє ім'я у світовий кінематограф

Раніше Фокус писав, що Ентоні Гопкінс вважає свою акторську гру в супергеройських бойовиках Marvel безглуздою.