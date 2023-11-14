MELOVIN зізнався, яку невиліковну хворобу йому діагностували

З цією хворобою співак житиме решту свого життя

Відомий український співак MELOVIN, який днями шокував прихильників звісткою про невиліковну хворобу, нарешті зізнався, що йому діагностували лікарі.

Відверте зізнання співак зробив на своїй сторінці в інстаграм сьогодні, 14 листопада — у Всесвітній день боротьби проти діабету.

Як з’ясувалося, після обстежень, купи аналізів, лікарі діагностували Костянтину Бочарову невиліковну хворобу — саме той цукровий діабет.

"У мене цукровий діабет, мобі типу — генетичний. Будь-який діабет з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його стопати і за ним слідкувати", — зазначив MELOVIN.

MELOVIN відверто розповів як дізнався про невиліковну хворобу

За інформацією у відкритих джерелах, даний тип хвороби часто спокійно живе в молодому організмі та ніяк не проявляється. Можливо саме тому співак тривалий час нічого не знав про хворобу.

Також MELOVIN розповів, як дізнався про хворобу. За його словами, він не мав ніяких симптомів і хотів зробити собі операцію з видалення комочків Біша. Напередодні йому потрібно було пройти обстеження, які і показали, що в організмі співака є певні проблеми. Лікарі призначили йому дообстеження і вже згодом виявили цукровий діабет.

"У мене завжди були проблемки з зайвою вагою. То я важу 85 кілограмів, то -70 кілограмів. То знову 85. І що я хотів зробити. Я хотів видалити комочки Біша. Я думав точно порішається. Звісно без аналізів не можна цього робити. Я здав кров і випав", — сказав співак.

Нагадаємо, учасники групи MOZGI Позитив та MELOVIN поцілувалися в губи на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві.