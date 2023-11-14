Адель планує запустити новий бізнес: чим уже володіє співачка

Статки компанії зірки значно виросли, коли вона випустила альбом "30".

35-річна англійська співачка Адель планує запустити бізнес, не повʼязаний з музикою. Про це пише Mirror.

Зірка сцени вже подала документи на створення нової компанії під назвою "The Shelbourne Collective Limited". Приватна компанія з обмеженою відповідальністю зареєстрована в Лондоні, і Адель вказана як єдиний її директор.

Як відомо, новий бізнес – це косметична лінія, і артистка планує продавати косметичні засоби, щоб дозволити своїм шанувальникам відтворити її культовий образ з підводкою для очей.

Окрім цього, Адель продаватиме парфуми, прикраси та навіть спідню білизну.

Знаменитість уже володіє компанією "Melted Stone Ltd", повʼязаною з музикою. У грудні 2022 року звіти компанії показали, що вона збільшила свій статок на 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів у 2021.

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Адель Фото: Instagram adele

Прибутки володарки "Греммі" різко зросли між 2020 і 2021 роками, згідно з виписками з рахунків, в останній рік її компанія мала резерви майже 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Адель Фото: Getty Images

Стрімкий прибуток не є несподіванкою, оскільки він збігся з тим самим роком, коли виконавиця випустила свій останній альбом "30", який став найбільш продаваним альбомом 2021 року в усьому світі.

Нагадаємо, Адель зупинила концерт у Лас-Вегасі, коли дізналася про смерть Меттью Перрі.

Також Фокус писав про плани Адель на поповнення в родині.