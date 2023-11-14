Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали короля Чарльза ІІІ з ювілеєм (фото)
Британському монарху та старшому сину покійної Єлизавети ІІ виповнилося 75 років.
Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали британського короля Чарльза ІІІ з 75-м днем народження, який він відзначає 14 листопада 2023 року. Відповідний пост зʼявився на сторінках принца та принцеси Уельських у соцмережах.
"Бажаємо Його Величності Королю щасливого 75-річчя!" — зазначили старший син іменинника та його дружина.
На першому фото з каруселі принц Вільям позує з батьком у засніжених горах. На другому іменинник постав наодинці на портреті. А на третьому зібралася вся родина Уельських, Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта, а також король Великобританії з дружиною Каміллою. Останній знімок був зроблений у червні 2023 року під час святкуванння офіційного дня народження монарха — параду Trooping The Colour.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Іменинник став правити Великобританією одразу після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Офіційна коронація відбулася 6 травня 2023. На неї завітали навіть українська перша леді Олена Зеленська та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон може одягнути тіару королеви Єлизавети ІІ під час візиту до Південної Кореї.
Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі на те, що його не запросили відзначити з родиною 75-річчя батька.