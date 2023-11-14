Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали короля Чарльза ІІІ з ювілеєм (фото)

Британському монарху та старшому сину покійної Єлизавети ІІ виповнилося 75 років.

Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали британського короля Чарльза ІІІ з 75-м днем народження, який він відзначає 14 листопада 2023 року. Відповідний пост зʼявився на сторінках принца та принцеси Уельських у соцмережах.

"Бажаємо Його Величності Королю щасливого 75-річчя!" — зазначили старший син іменинника та його дружина.

На першому фото з каруселі принц Вільям позує з батьком у засніжених горах. На другому іменинник постав наодинці на портреті. А на третьому зібралася вся родина Уельських, Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта, а також король Великобританії з дружиною Каміллою. Останній знімок був зроблений у червні 2023 року під час святкуванння офіційного дня народження монарха — параду Trooping The Colour.

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Король Чарльз ІІІ святкує 75-річчя

Іменинник став правити Великобританією одразу після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Офіційна коронація відбулася 6 травня 2023. На неї завітали навіть українська перша леді Олена Зеленська та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може одягнути тіару королеви Єлизавети ІІ під час візиту до Південної Кореї.

Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі на те, що його не запросили відзначити з родиною 75-річчя батька.