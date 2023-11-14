Гостьові книги зреченого короля Едуарда VIII продадуть на аукціоні

Колишній король і Волліс Сімпсон приймали дуже важливих гостей, включно з Вінстоном Черчилем і лордом Маунтбеттеном.

Гостьові книги Едуарда VIII і Волліс Сімпсон продадуть на аукціоні. На першій книзі викарбувано назву офіційного будинку Едуарда — Форту Бельведер. Король, який зрікся престолу заради коханої, використовував першу книгу до 1958 року, а потім Волліс подарувала йому практично ідентичний другий том. І в ньому згадано багато знаменитостей того часу. Про це пише Daily Mail.

За дві книжки в червоній шкіряній палітурці, які заповнені сотнями імен високопосадовців, що зупинялися у зрікшогося короля в період з 1935 до 1970 року, хочуть виручити близько 30 тисяч фунтів стерлінгів.

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Серед високопоставлених гостей Волліс і Едуарда був Вінстон Черчілль, якого вони запросили на свій ретрит на Французькій Рив'єрі 1948 року.

Подружжя Черчилль записалося в гостьовій книзі Фото: bonhams.com

Іншими відвідувачами були прем'єр-міністр Ентоні Іден, лорд Теннісон і граф Луї "Дікі" Маунтбеттен.

Вони показують, що радник Волтер Монктон і адвокат Альберт Джордж Аллен залишалися з Віндзорами під час кризи зречення в грудні 1936 року.

Едуард VIII зрікся престолу через 11 місяців, щоб одружитися з розлученою американкою Волліс Сімпсон.

І на обкладинці першої гостьової книги викарбувано слово "Форт", назву форту Бельведер — улюбленого Віндзорського будинку Едварда, де він підписав документи про зречення.

Гостьові книги короля Едуарда VIII Фото: bonhams.com

Він також відзначений назвою австрійського замку, де Едвард і Волліс провели свій медовий місяць після весілля 1937 року.

Хоча він мав намір повернутися і жити у форті Бельведер, брат заборонив колишньому королю зробити це, і тому він так і не повернувся.

Він і Волліс провели залишок свого життя у вигнанні на Багамах і у Франції та розважали багатьох діячів вищого суспільства.

У книзі, до речі, є ім'я молодшого брата Едуарда, принца Джорджа, і його дружини принцеси Марини. Джордж, за чутками, був бісексуальний, і прославився численними романами з кінозірками і вінценосними особами. Він загинув у таємничій авіакатастрофі в Шотландії 1942 року.

Також, судячи з книжок, Волліс і її чоловіка відвідували Юджин і Кітті де Ротшильд, принц Дмитро Олександрович Романов і британський біограф Джеймс Поуп-Геннессі.

Монограми Віндзорів змінювалися в міру зміни їхнього статусу: "Едуард Р.І. і Волліс В. Сімпсон" стали "Едуардом герцогом Віндзорським і Волліс герцогинею Віндзорською".

Перша книга відвідувачів була подарунком Сімпсон її чоловікові на Різдво 1934 року.

Вона писала своїй тітці у Вашингтон, що подарувала йому "дві книжки в червоній шкіряній палітурці: одну для карткових рахунків і одну для гостей". Вона замовила для нього майже ідентичний другий том після того, як 1958 року було заповнено першу книгу.

Волліс Сімпсон і Едуард VIII Фото: Getty Images

Книги, що містять сотні підписів, були подаровані Сімпсон її французькому адвокату й опікуну Сюзанні Блюм.

Вона передала їх нинішньому власнику, який допомагав керувати маєтком Сімпсон після її смерті 1986 року.

Книги відвідувачів будуть продані на аукціоні Bonhams.

Метью Гейлі, фахівець з рукописів Bonhams, сказав: "Це чудові книги для відвідувачів, які супроводжували герцога і герцогиню Віндзорських під час їхніх мандрівок і негараздів. Вони немов являють собою зріз їхнього життя. Цікаво бачити, з ким вони зустрічалися, де і коли".

"Його гості протягом 11 місяців його правління підписували книгу, зокрема ті, хто супроводжував його в круїзі по Наліну в серпні, і ті, хто зупинявся в Балморалі у вересні 1936 року. До кінця року до числа тих, хто підписався, увійшли ті, хто приходив до нього у зв'язку з кризою зречення — Волтер Монктон, Джордж Аллен, Есмонд Гармсворт та інші. Коли Едвард покинув Англію після зречення, він узяв із собою (першу) книгу відвідувачів, яка являє собою цікавий каталог вигнання", — зазначив Гейлі.

Останній запис датовано 7 березня 1970 року, за два роки і два місяці до смерті Едуарда. Він помер у віці 77 років 1972 року.

Раніше на аукціоні продали смарагдові прикраси Волліс Сімпсон. Вишукані браслет і каблучку Волліс носила багато років, перш ніж подарувала своїй подрузі.