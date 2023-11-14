Гостьові книги зреченого короля Едуарда VIII продадуть на аукціоні
Колишній король і Волліс Сімпсон приймали дуже важливих гостей, включно з Вінстоном Черчилем і лордом Маунтбеттеном.
Гостьові книги Едуарда VIII і Волліс Сімпсон продадуть на аукціоні. На першій книзі викарбувано назву офіційного будинку Едуарда — Форту Бельведер. Король, який зрікся престолу заради коханої, використовував першу книгу до 1958 року, а потім Волліс подарувала йому практично ідентичний другий том. І в ньому згадано багато знаменитостей того часу. Про це пише Daily Mail.
За дві книжки в червоній шкіряній палітурці, які заповнені сотнями імен високопосадовців, що зупинялися у зрікшогося короля в період з 1935 до 1970 року, хочуть виручити близько 30 тисяч фунтів стерлінгів.
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Серед високопоставлених гостей Волліс і Едуарда був Вінстон Черчілль, якого вони запросили на свій ретрит на Французькій Рив'єрі 1948 року.
Іншими відвідувачами були прем'єр-міністр Ентоні Іден, лорд Теннісон і граф Луї "Дікі" Маунтбеттен.
Вони показують, що радник Волтер Монктон і адвокат Альберт Джордж Аллен залишалися з Віндзорами під час кризи зречення в грудні 1936 року.
Едуард VIII зрікся престолу через 11 місяців, щоб одружитися з розлученою американкою Волліс Сімпсон.
І на обкладинці першої гостьової книги викарбувано слово "Форт", назву форту Бельведер — улюбленого Віндзорського будинку Едварда, де він підписав документи про зречення.
Він також відзначений назвою австрійського замку, де Едвард і Волліс провели свій медовий місяць після весілля 1937 року.
Хоча він мав намір повернутися і жити у форті Бельведер, брат заборонив колишньому королю зробити це, і тому він так і не повернувся.
Він і Волліс провели залишок свого життя у вигнанні на Багамах і у Франції та розважали багатьох діячів вищого суспільства.
У книзі, до речі, є ім'я молодшого брата Едуарда, принца Джорджа, і його дружини принцеси Марини. Джордж, за чутками, був бісексуальний, і прославився численними романами з кінозірками і вінценосними особами. Він загинув у таємничій авіакатастрофі в Шотландії 1942 року.
Також, судячи з книжок, Волліс і її чоловіка відвідували Юджин і Кітті де Ротшильд, принц Дмитро Олександрович Романов і британський біограф Джеймс Поуп-Геннессі.
Монограми Віндзорів змінювалися в міру зміни їхнього статусу: "Едуард Р.І. і Волліс В. Сімпсон" стали "Едуардом герцогом Віндзорським і Волліс герцогинею Віндзорською".
Перша книга відвідувачів була подарунком Сімпсон її чоловікові на Різдво 1934 року.
Вона писала своїй тітці у Вашингтон, що подарувала йому "дві книжки в червоній шкіряній палітурці: одну для карткових рахунків і одну для гостей". Вона замовила для нього майже ідентичний другий том після того, як 1958 року було заповнено першу книгу.
Книги, що містять сотні підписів, були подаровані Сімпсон її французькому адвокату й опікуну Сюзанні Блюм.
Вона передала їх нинішньому власнику, який допомагав керувати маєтком Сімпсон після її смерті 1986 року.
Книги відвідувачів будуть продані на аукціоні Bonhams.
Метью Гейлі, фахівець з рукописів Bonhams, сказав: "Це чудові книги для відвідувачів, які супроводжували герцога і герцогиню Віндзорських під час їхніх мандрівок і негараздів. Вони немов являють собою зріз їхнього життя. Цікаво бачити, з ким вони зустрічалися, де і коли".
"Його гості протягом 11 місяців його правління підписували книгу, зокрема ті, хто супроводжував його в круїзі по Наліну в серпні, і ті, хто зупинявся в Балморалі у вересні 1936 року. До кінця року до числа тих, хто підписався, увійшли ті, хто приходив до нього у зв'язку з кризою зречення — Волтер Монктон, Джордж Аллен, Есмонд Гармсворт та інші. Коли Едвард покинув Англію після зречення, він узяв із собою (першу) книгу відвідувачів, яка являє собою цікавий каталог вигнання", — зазначив Гейлі.
Останній запис датовано 7 березня 1970 року, за два роки і два місяці до смерті Едуарда. Він помер у віці 77 років 1972 року.
Раніше на аукціоні продали смарагдові прикраси Волліс Сімпсон. Вишукані браслет і каблучку Волліс носила багато років, перш ніж подарувала своїй подрузі.