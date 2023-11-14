Світлана Лобода в новому образі попозувала перед камерою у ванній кімнаті

Світлана Лобода продовжує грати на два фронти

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка активно намагається відбілити репутацію артистки, яка багато років працювала на Росію, замилувала шанувальників кадрами з ванної кімнати.

Кадри в елегантному бежевому костюмчику співачка опублікувала в своєму інстаграмі.

"Людський ресурс не безмежний … прохолола … осінь …. бережіть себе, беріть паузи, пийте теплий чай і обіймайте близьких. Я тільки цим і харчуюсь",- підписала світлини Лобода.

На фото Світлана Лобода одягнена в костюм трійку — коротку міні спідницю, топ та кардиган бежевого кольору. Має розпущене, хаотично вкладене волосся, а також босі ноги.

На першій світлині співачка сидить на краю ванної, а вже на другій — сидить поряд з нею опустившись на одне коліно.

Варто відзначити, що в дописі Світлана повідомила, що прихворіла, зробила вона звісно це російською мовою, за що часто критикується земляками.

Багато українців досі вважають співачку зрадницею і впевнені, що її місце точно не в Україні.

Попри всю критику та скандали співачка намагається всіляко демонструвати свою підтримку українцям та своїй Батьківщині. Однак, часто дії співачки суперечать її словам.

Звісно постійні шанувальники Світлани Лободи не залишили без уваги нову публікацію співачки.

"Одужуйте скоріше. Наша муза!! Наші душі лічить твоя музика. Нехай вищі сили допоможуть тобі".

"Світлано Сергіївно, скорішого одужання вам".

"Одужуйте скоріше, дуже вас любимо!"

"Ну і хто буде хіти писати? Жартую. Одужуй. Ти сильна. Ти зможеш це зробити швидко".

Нагадаємо, нещодавно Лобода захистила таксиста, який відмовився говорити українською мовою.