Безпечні, красиві, невибагливі: топ-5 рослин для дитячої кімнати (фото)

Квіти для дитячої повинні бути витривалими: витримувати брак світла, мати потужну кореневу систему і не бути токсичними.

Живі рослини в будинку — це завжди дуже гарно, особливо якщо вони доглянуті та здорові. Такі квіти не тільки милують око, а й надають інтер'єру вишуканості та затишку, очищають повітря і просто піднімають настрій. Ми вже писали, які рослини мають лікувальні властивості, а які привертають у дім любов і гроші. Тепер поговоримо про те, які рослини найкраще ставити в дитячі кімнати. Ресурс Minty зібрав кілька варіантів, і ми пропонуємо ознайомитися вам із ними, щоб зробити правильний вибір.

Вибираючи квіти для дитячої, необхідно переконатися, що вони витривалі, тобто можуть переносити нижчі вимоги до освітлення і води, а також до періодичного падіння або виривання. Водночас вони мають бути привабливими і поєднуватися з дизайном не тільки дитячої, а й ривку), але також привабливими для очей, щоб ви могли нести той самий сенс. дизайн, який ви застосували до решти частини вашого будинку, аж до дитячих кімнат.

Нефролепіс (бостонська папороть)

Залежно від віку вашої дитини найкраще починати з "безпечних" рослин, тобто рослин, які не спричиняють подразнення шкіри через свій сік або розлади шлунку під час проковтування. Нефролепіс — фантастичний варіант, оскільки він може миттєво перетворити простір своєю формою і розміром. Багато папоротей безпечні для дітей, проте нефролепіс — одна з найбільш невибагливих рослин, яка має розкішний вигляд, звисаючи з вазона.

Нефролепіс

Хлорофітум

Хлорофітум — ще одна кімнатна рослина, яка чудово підійде для дитячої, оскільки вона переносить слабке світло (тому її не потурбує, якщо ви зачините жалюзі під час сну), і вона швидко росте і має незвичайну звичку. Він випускає дітки (або павучки), які схожі на павучків, що ширяють у повітрі і створюють каскадну структуру. Хлорофітум відмінно виглядає на полиці. Дітям він теж подобається, оскільки можна взяти "дитинку", посадити її в інший горщик, щоб спостерігати, як вони ростуть.

Хлорофітум Фото: their.leafylife/instagram

Арека (пальма)

Якщо ви вирішили вибрати більші й ефектніші рослини, необхідно переконатися, що вони досить важкі, щоб не перекинутися від удару або поштовху. Арека може миттєво заповнити кут і оживити спальню. Однак їй потрібен світлий простір, тому вона підходить не всім.

Арека Фото: lamour

Сансевієрія

Якщо ваша дитина старша або ви впевнені, що вона не гризтиме чи не рватиме рослини, поставте у неї в кімнаті вазон із сансев'єрією. Вона користується популярністю через її архітектурну форму та неймовірні очищувальні здібності. Насправді це одна з небагатьох кімнатних рослин, здатних очищати повітря і виділяти кисень протягом ночі (процес, відомий як метаболізм красцевої кислоти), тому для досягнення найкращих результатів розміщуйте її на відстані не більше 1,5 метрів від ліжка вашої дитини. Вони також не потребують особливого догляду і світла, їм вистачає одного поливу на місяць. Однак майте на увазі, що ці рослини помірно токсичні й можуть спричинити набряк та оніміння язика при вживанні у великих дозах.

Сансевієрія Фото: "Растениевод"

Аспідістра висока

А якщо хочете непорушного, не шукайте далі аспідістри. Безпечні для дітей і домашніх тварин, ці рослини можуть переносити деяку зневагу, зберігаючи при цьому своє пишне темно-зелене листя, створюючи відчуття "джунглів" у будь-якому просторі. Вони теж воліють перебувати в горщику, тож вам не доведеться турбуватися про пересадку найближчим часом.

Аспідістра Фото: botanik_uz

Раніше Фокус писав, як відучити кішок гризти кімнатні рослини .