Сестра Брітні Спірс візьме участь у реаліті-шоу про виживання в джунглях

Джеймі Лінн Спірс хоче, щоб люди побачили її "справжню", після сварки зі знаменитою сестрою.

Джеймі Лінн Спірс, молодша сестра Брітні Спірс, візьме участь у реаліті-шоу про виживання в австралійських джунглях. Актриса і співачка підписалася на тривале шоу ITV , яке повертається 19 листопада. Джеймі Лінн стала популярною, завдяки сестрі, але вони не спілкувалися вже понад два роки. Про це пише Daily Mail.

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Брітні Спірс у своїх відвертих мемуарах "Жінка в мені", написала про всю свою сім'ю і про молодшу сестру, зокрема.

Вона стверджує, що Джеймі Лінн відмовилася від її прохання про допомогу після того, як її помістили в стаціонар, нібито проти її волі.

Але 32-річна жінка, мати двох дітей, готова довести своїм критикам, зокрема її знаменитій сестрі, їхню неправоту.

"Існує буквально будь-яке неправильне уявлення про мене, яке тільки можна мати про людину, тому я не ставлюся до жодного з них серйозно. Але я думаю, що серіал "Я знаменитість" стане для людей хорошим способом побачити мене справжню", — повідомила Джеймі Лінн.

Хоча вона з нетерпінням чекає цього досвіду, її страх перед комахами та рептиліями може стати серйозним каменем спотикання, коли вона нарешті оселиться з іншими учасниками шоу в джунглях.

Джеймі Лінн раніше написала власну книжку мемуарів торік під назвою "Речі, які я повинна була сказати: сім'я, слава і з'ясування всього про це". Але вона була не надто популярна.

Остання поява Джеймі Лінн на реаліті-шоу відбулася на американському шоу талантів "Танці з зірками".

Джеймі Лінн Спірс на "Танцях із зірками"

У своєму інтерв'ю для нового реаліті-шоу сестра Спірс зазначила, що в таборі розраховує надавати підтримку і сумуватиме за ванною, кондиціонером і ліжком. А вирушити в похід вона б хотіла з Ніколь Кідман, яку назвала своєю улюбленою актрисою, або з Різ Візерспун.

Нагадаємо, Джеймі Лінн Спірс народилася 1991 року. Вона дебютувала в кіно разом із сестрою у фільмі "Перехрестя" 2002 року, після брала участь у шоу All That на дитячому каналі Nickelodeon. Після двох сезонів вона покинула шоу для участі в підлітковому телесеріалі "Зоуї 101".

Брітні Спірс і Джеймі Лінн Спірс Фото: Getty Images

У 2005 році вона отримала премію "Молодий Голлівуд". Утім, хрест на її кар'єрі поставила рання вагітність. Джеймі Лінн народила доньку в 16 років. Зараз вона одружена з бізнесменом Джеймі Вотсоном, від якого також народила дитину.

Раніше Брітні Спірс повідомляла, що нібито помирилася з сестрою. Але після не писала про те, чи вдалося їм налагодити стосунки.