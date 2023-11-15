Зять Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян назвав причину смерті співачки
Ніколи ні на що не жалілася.
Український співак та зять Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян відкрив таємницю від чого померла народна артистка.
Подробицями останніх днів життя тещі Арсен поділився в ексклюзивному інтервʼю зі Славою Дьоміним.
"Було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не жалілась, а потім їй якось дуже різко стало погано. Ми не розуміли, що це може бути. Але ніхто і не розумів, що все це так серйозно", — розповів співак.
За його словами, Ніна Митрофанівна провела в лікарні близько місяця. Весь цей час родина сподівалася, що вона одужає. Кожного дня по черзі навідували її в лікарні.
"Спочатку Ніна Митрофанівна просила, щоб ми не зʼявлялися, чоловіки, тільки дівчата. Не хотіла, щоб її такою бачили. А потім хочеш-не хочеш приїжджали всі, хто був вільний. Все рівно потрібно було привозити ліки, просто поговорити", — додав зять покійної Ніни Матвієнко.
В інтервʼю Арсен Мірзоян не захотів ділитися подробицями хвороби тещі, однак відповів, що її життя забрала онкологія. Рак чого саме був у Ніни Матвієнко Мірзоян не уточнив.
"Вона ніколи не хотіла, щоб її вважали слабкою. Вона вважала себе здоровою людиною, в неї ніколи, нічого не боліло. І ми завжди, коли говорили їй, що треба ходити по лікарям здавати аналізи, вона казала: "Я гарно себе почуваю". Вона завжди була на дієтах, завжди вела здоровий спосіб життя", — додав Арсен.
Також співак промовився, що перед смертю Матвієнко пережила декілька важких операцій.
Зазначимо, що Ніна Матвієнко пішла з життя на 76-му році життя. Народна артистка України не дожила до своїх роковини два дні. Звістка про її смерть шокувала українців.
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