Метт Леблан вперше після смерті Меттью Перрі заговорив про трагічну подію: актор досі винен гроші своєму другу

Метт Леблан розповів те, чого не знав ніхто.

56-річний американський актор Метт Леблан, який зіграв роль Джої в серіалі "Друзі", друга Чендлера, вперше заговорив про раптову смерть Меттью Перрі.

Допис зі зверненням до свого покійного друга Метт Леблан опублікував в своєму профілі інстаграму.

"Метью, з важким серцем прощаюся. Часи, які ми провели разом, чесно кажучи, є одними з улюблених часів мого життя. Для мене було честю розділити з тобою сцену і називати тебе своїм другом. Я завжди буду посміхатися, коли думаю про тебе, і ніколи не забуду тебе. Ніколи. Розправ крила і лети, брате, ти нарешті вільний. Багато любові", — написав актор.

Він також пожартував про борг, який йому винен Меттью Перрі, але так і не повернув.

"І я гадаю, що ти зберігаєш 20 баксів, які винен мені", — додав Леблан.

Варто зазначити, що це перша публічна заява актора після смерті Перрі. В перші дні, коли весь світ був розбитий новиною про смерть Меттью Перрі, жоден член зіркового акторського складу серіалу "Друзі" не зробив офіційної заяви. Вже після прощальної церемонії акторки зробили спільну заяву, що тяжко переносять втрату друга, тому поки хочуть помовчати.

Смерть 55-річного Меттью Перрі стала великою несподіванкою для мільйонів глядачів серіалу "Друзі". Тіло актора знайшли в орендованому будинку в джакузі. За версіями смерті, актор міг втопитися, в нього стався серцевий напад, це було самогубство, а також можливе передозування наркотиками. Однак попри чутки, друзі актора ніяк не коментують причину смерті Перрі.

Що не скажеш про колишню дівчину Меттью. Вона назвала свою версію смерті актора.