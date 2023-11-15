Найвідоміший "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма змінилася до невпізнання

Модель невпізнанна.

42-річна бразильська супермодель Адріана Ліма змінила зовнішність до невпізнання.

Фотографії в новому образі супермодель опублікувала на сторінці в інстаграмі.

Відомо, що супермодель побувала на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій", яка відбулася 13 листопада в Лос-Анджелесі.

"Найвідоміший "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма пішла по стопах Лінди Євангелісти. Перестаралася з підтяжкою обличчя, що ми її навіть не відразу впізнали. Зате ніяких зморшок і лисячі очі",- прокоментували зовнішність Ліми в телеграм-каналі PEOPLETALK.

Таки й справді, якщо подивитись попередні фото моделі та порівняти нещодавню появу, то вона суттєво змінилась на обличчі.

Судячи з усього, модель трохи перестаралася з підтяжкою обличчя, адже у неї кардинально змінився розріз очей, вилиці і ніс.

Варто зазначити, що на червоній доріжці Адріана з'явилася зі своїм чоловіком і чотирма доньками.

Для виходу у світ модель одягла сукню з осінньо-зимової колекції 2023 року від бренду Ferragamo. Міні-сукня водолазка виконана в чорних кольорах і має яскраво червоні вставки. Має довгий рукав і велику складку на спідниці.

Образ "ангел" Victoria's Secret доповнила чорними колготками та яскраво червоними туфельками. Звісно для повного тюнінгу модель одягла червоні сережки та по одній каблучці на кожну руку.

Що стосується макіяжу моделі — як же без яскраво-червоної помади, яка тільки підкреслила загальну картинку.

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