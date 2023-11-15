Кортні Кокс вперше заговорила про смерть Меттью Перрі

Акторка зізналася, що кожного дня сумує за Метті.

59-річна акторка Кортні Кокс вперше після смерті Меттью Перрі зізналася про свої почуття після смерті актора.

Зворушливе відео з фрагментом із серіалу "Друзі", де Кортні та Меттью зіграли закохану парочку Моніку та Чендлера, акторка опублікувала в своєму інстаграмі.

"Я дуже вдячна Метті за кожну мить, проведену з тобою, і я сумую за тобою щодня", — написала Кортні.

Вона зазначила, що працюючи на одному знімальному майданчику, вони стали дуже близькими один одному. Тому в її памʼяті є тисячі моментів з Перрі, якими б вона хотіла поділитися.

Щоб згадати свого коханого по серіалу "Друзі" Кортні Кокс показала сцену зі зйомок серіалу.

"Щоб розказати трохи передісторії, Чендлер і Моніка повинні були мати одну ніч в Лондоні. Але завдяки реакції глядачів це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені, перш ніж ми почали крутитися, він (ред. Метью Перрі) прошепотів мені смішну фразу. Він часто робив такі речі. Він був веселим і добрим", — написала Кортні.

Варто зазначити, що після смерті 55-річного актора Меттью Перрі, його колеги по знімальному майданчику з серіалу "Друзі" тривалий час не коментували подію. Однак вже після прощання з актором, весь колектив зробив спільну заяву, про те, що смерть Метью стала для них великою втратою, тому поки вони не готові говорити.

На сьогодні досі невідомо причину раптової смерті актора. Мережею ширяться декілька версій — самогубство, серцевий напад та передозування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дівчина Меттью Перрі назвала ймовірну причину його смерті.