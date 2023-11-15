Меган Маркл підтримала близьку подругу після втрати дитини

Герцогиня Сассекська зустрілася з Келлі Маккі Зайфен, через 16 місяців після загадкової смерті її дев'ятирічного сина.

42-річна Меган Маркл несподівано з'явилася на публіці. Герцогиня Сассекська зустрілася з близькою подругою, колишньою моделлю Келлі МакКі Зайфен, яка 16 місяців тому втратила сина. Про це пише Daily Mail.

Дві жінки разом пообідали в італійському ресторані, а потім вирушили на закупи до прилеглого бутика розкішного жіночого одягу.

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Меган Маркл взяла перерву у своїх ролях дружини і матері, щоб зіграти роль підтримуючої подруги в п'ятницю, коли вона насолоджувалася вихідним зі своєю близькою подругою Келлі МакКі Зайфен — через 16 місяців після смерті дев'ятирічного сина колишньої моделі.

Меган Маркл на прогулянці з Келлі

42-річна герцогиня Сассекська, яку Келлі одного разу назвала "неймовірним другом і матір'ю", була помічена біля ресторану в Монтесіто разом з Келлі.

Подруги базікали і жартували. Їхня весела прогулянка сталася трохи більше ніж за рік після того, як близький друг сім'ї Зайфен розповів журналістам, що сина Келлі Джорджа знайшли "без почуттів" у їхньому родинному домі, а його смерть стала цілковитим шоком для його близьких.

Меган Маркл на прогулянці з Келлі

Келлі, яка також є матір'ю сестри-близнюка Джорджа Лілі, сама відкрито розповіла про своє горе в Instagram, написавши в жовтні минулого року, що вона важко переживає втрату.

У травні вона опублікувала у своєму акаунті пост, присвячений Меган, подякувала їй за підтримку і назвала "неймовірним другом і матір'ю".

Меган для прогулянки одягнулася в розкутому каліфорнійському стилі, вибравши шикарні шорти-карго La Ligne і прості чорні балетки Aquazzura. Примітно, але на свій чорний светр La Ligne герцогиня причепила брошку з червоним маком. Це англійська традиція. Так віддають данину пам'яті британським ветеранам і британським військовим, загиблим у війнах.

Після обіду в ресторані і шопінгу подруги поїхали на Range Rover у супроводі охоронця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі, випустивши свою книгу мемуарів, "зіпсував" бренд своєї дружини.